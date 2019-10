Veja resultado do Processo Seletivo de Estágio da Defensoria no AM

Manaus- A Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (Esudpam) divulgou ​a classificação final dos candidatos aprovados no terceiro Processo Seletivo de Estágio em Direito de 2019 . O edital com a classificação final, após a análise dos recursos quanto à Prova Subjetiva e aplicação dos critérios de desempate está disponível no site da Defensoria - www.defensoria.am.def.br/editais - e no Diário Oficial Eletrônico publicado no dia (26) de setembro.

Todos os candidatos aprovados estão convocados a comparecerem na Coordenadoria de Estágio, no período de (​27) de setembro a (2) de outubro de 2019 (exceto sábado, domingo e feriados), ​no ​horário de 09h às 13h​, ​na ​Casa da Cidadania, casa 7, noConjunto Celetramazon, Rua Celetra, no Adrianópolis.

Os candidatos aprovados devem estar munidos dos originais dos seguintes documentos: duas fotos 3x4; Declaração de Matrícula emitida pela instituição de ensino (original e cópia); Certidão de Antecedentes Criminais Estadual e Federal; Currículo.

Também devem ser apresentados os seguintes documentos pessoais, com duas cópias: Carteira de Identidade e CPF; Cartão Bradesco; Comprovante de Residência. As cópias deverão ser conferidas com os respectivos originais.

Os candidatos portadores de necessidades especiais deverão apresentar laudo médico atestando a espécie, o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID.

A Esudpam comunica ​que a não apresentação dos documentos acima mencionados ou a falta de um destes no período aprazado, ensejará na exclusão do candidato ao Programa de Estágio Forense da Defensoria Pública do Estado do Amazonas.

O ​não comparecimento até a referida data implicará em desistência do candidato ao Programa de Estágio da DPE/AM.

Compete ao candidato o acompanhamento do certame, por intermédio das publicações no site http://www.defensoria.am.def.br/ ​ e no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM;

Todos os candidatos que constam na lista final de aprovados participarão do Curso de Formação nos dias 03 e 04 de outubro, no horário das 9h às 13h, no auditório da sede, localizada na Rua Maceió, 307 - Nossa Senhora das Graças.

