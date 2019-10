Caixa pagou mais de R$ 10 bi a clientes que optaram por saque do FGTS

A Caixa Econômica Federal já creditou mais de R$ 10 bilhões do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para 24,3 milhões de clientes com poupança ou conta corrente no banco. Os pagamentos do Saque Imediato de até R$ 500 seguem um calendário.

Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril recebeu primeiro, com a liberação no dia 13 de setembro. Em seguida, no dia (27), foi liberado o saque para os nascidos em maio, junho, julho e agosto. Em seguida, no dia (9) de outubro, recebem os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até (30) de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, Internet Banking ou aplicativo no celular.

Os trabalhadores que não são clientes da Caixa começam a receber no próximo dia 18, no caso dos nascidos em janeiro. Os nascidos em fevereiro terão o saque liberado no dia 25 de outubro. O terceiro grupo será dos nascidos em março, no dia 8 de novembro.