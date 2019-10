1ª FesPIM promoverá Polo Industrial de Manaus em evento no Studio 5

Presidente do Instituto Pietam Alexandre Rivas ajuda na organização do evento | Foto: Reprodução

Manaus - A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e o Instituto de Inteligência Socioambiental Estratégica da Amazônia (Instituto Piatam) promoveram na tarde de segunda-feira (30), às 16h, na sede da Autarquia, a apresentação da 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (1ª FesPIM), com participação de instituições e empresas do parque fabril manauara.

O evento da Suframa, em parceria com o Piatam, será realizado entre os dias 27 a 29 de novembro , no Studio 5 e contará com mais de 130 stands de exposição das empresas situadas no PIM, que venderão produtos sem adição de impostos.

A FesPIM tem a finalidade de mostrar as potencialidades do modelo e gerar emprego e renda na região.

Na ocasião, a organização da feira apresentou a estrutura da fesPIM e anunciou os nomes de alguns convidados já selecionados que participarão das palestras que fazem parte da programação do evento.

Oportunidade de negócios

Para o presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Nelson Azevêdo essa será uma oportunidade para mostrar as oportunidades de negócios oferecidas pelo Polo Industrial de Manaus. "É muito importante mostrar a importância desse modelo para o Brasil e para o mundo, principalmente nesse momento em que todos estão de olho na Amazônia", disse.

Debates e colóquios

Durante a feira também haverá debates e colóquios, conforme ressaltou o presidente do Instituto Pietam, Alexandre Rivas. "Teremos uma feira, um seminário e um colóquio com a participação de diversos atores das áreas de investimento, sustentabilidade e negócios. E nos colóquios vamos debater do Polo Industrial de Manaus e sua relação com a economia do Amazonas, tendo a oportunidade de verificar se a Amazônia é realmente um hub mundial.

O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes confirmou o convite feito ao presidente Jair Bolsonaro para que visite à feira, assim como para os ministros Ricardo Salles, Paulo Guedes e Bento Costa.

Serviço:

O que: 1ª Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus



Quando: 27 e 29 de novembro

Onde: Studio 5 - Avenida Rodrigo Otávio, 3555 - Bairro Distrito Industrial I