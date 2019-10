Feirão LevaCar promete movimentar economia amazonense no fim de semana

Manaus- O mercado amazonense deve ser movimentado nos próximos dias 4, 5 e 6 de outubro, quando ocorre mais uma edição do Feirão LevaCar . Para se ter uma ideia, cerca de 200 unidades entre veículos utilitários, de luxo e esportivos, estarão sendo expostos no Estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, Zona Leste, com condições surpreendentes de financiamento e a possibilidade de aprovação de crédito na hora.



De acordo com o organizador do Feirão, Erick Belém, da Tenda Eventos, inúmeras facilidades serão encontradas no local para quem quer sair do aperto dos ônibus. “Ter um veículo hoje em dia é uma necessidade, por isso pensamos em organizar esse feirão para levar a oportunidade de compra do primeiro veículo. Entre as facilidades encontradas, teremos a transferência do veículo gratuita, unidades com entrada a partir de R$ 990, sob consulta de condições, além de carros em perfeitas condições, com garantia de 90 dias, tudo para fazer com que o nosso cliente tenha mais liberdade, mais segurança e mais comodidade em um veículo próprio”, disse.

O Feirão acontece em um momento muito propício para a aquisição de um novo veículo, já que a venda de veículos novos subiu 12% em julho deste ano em comparação com o mesmo mês no ano passado. Só em julho de 2019, foram emplacadas 243.640 unidades de automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos (Fenabrave), que representa as concessionárias.

Estádio Zamith

No Estádio Zamith estarão disponíveis desde veículos utilitários a veículos de passeio e luxo. O organizador lembra ainda que um gerente do banco parceiro estará em plantão durante todo o Feirão a fim de facilitar a aprovação de crédito na hora. “Queremos que o público presente saia de lá já com a chave do carro em mãos. Pensamos em cada detalhe para facilitar a vida de quem quer ter um veículo próprio e poder ter a liberdade de ir aonde quiser, a hora que quiser, com segurança e conforto que só um veículo próprio pode oferecer”, lembrou o organizador.

Facilidades

Ainda entre as facilidades, o futuro proprietário poderá contar com parcelamento em até 60 vezes, troca com troco e taxas a partir de 0,65% sob consulta de condições. Ao todo, onze concessionárias de veículos estarão expondo no feirão, que já é um dos maiores eventos que acontece em Manaus para quem deseja ter o carro próprio. No local, será esperado um público de mais de 3 mil pessoas nos três dias de Feirão.

*Com informações da assessoria