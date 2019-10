Vídeo: lojistas esperam crescer 2,3% nas vendas no Dia das Crianças

Lojistas de Manaus esperam boas vendas para o período de outubro | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Os lojistas de Manaus esperam um bom crescimento nas vendas no dia das crianças. A Câmara de Dirigentes dos Lojistas de Manaus (CDL Manaus) aponta um crescimento de 2,3%, segundo pesquisa. Os manauaras já estão à procura de presentes.

A renovação do estoque nas lojas para a venda de brinquedos inicia após o carnaval, o movimento do comércio nesse período do ano gera expectativa entre os lojistas. Os preços contribuem com este aumento, as promoções ofertadas ajudam na hora da compra.

O que elas querem ganhar?

A pesquisa feita pela CDL Manaus também ouviu as crianças sobre o que desejam ganhar. Cerca de 24,8% pretendem ganhar videogame e jogos; 20% preferem bicicleta de presente; 15,4% quer ganhar tablet; 14,3% pretendem ganhar boneco/boneca; 11% celular; e 6,7% quer carro com ou sem controle remoto.

