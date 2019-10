Confira a relação candidato-vaga para concurso público do TJAM

Manaus - O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou a relação de concorrência (candidato-vaga) para o concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), cujas provas serão aplicadas no próximo dia 13 de outubro em Manaus e nos municípios de Parintins e Tabatinga. Concurso teve 68,7 mil inscritos. Só para o cargo de assistente judiciário, em Manaus, teve 50 mil inscritos.

Disponibilizando um total de 160 vagas para o provimento de cargos de Assistente Judiciário (Nível Médio) e Analista Judiciário (Nível Superior), o concurso público registrou 68.750 candidatos inscritos.

A listagem completa com a relação (candidato-vaga), incluindo especificações pertinentes à concorrência nos segmentos “ampla concorrência”, “demanda/candidatos com deficiência” e “demanda/candidatos negros” foi divulgada no portal do Cebraspe e pode ser acessada em: https://cdn.cebraspe.org.br/concursos/tj_am_19_servidor/arquivos/TJ_AM_19_SERVIDOR___DEMANDA.PDF

Nível Médio

Tendo como parâmetro a relação candidato-vaga para ampla concorrência, o concurso registra 726,0 candidatos por vaga para o cargo de Assistente Judiciário/sem especialidade (Nível Médio) para Manaus; 426,7 candidatos por vaga para Assistente Judiciário/sem especialidade para Parintins; 269,4 candidatos por vaga para Assistente Judiciário/sem especialidade para Tabatinga; 73,2 candidatos por vaga para Assistente Judiciário/Programador para Manaus; 122,4 candidatos por vaga para Assistente Judiciário/Suporte ao Usuário de Informática para Manaus; 72,0 candidatos por vaga para Assistente Judiciário/Suporte ao Usuário de Informática para Parintins; 46,0 candidatos por vaga para Assistente Judiciário/Suporte ao Usuário de Informática para Tabatinga e 394,0 candidatos por vaga para Assistente Judiciário/Técnico de Segurança do Trabalho para Manaus.

Nível Superior

Com vagas para Analista Judiciário (Nível Superior) disponíveis, todas, para a Comarca de Manaus, o concurso público registra 2.867,0 candidatos por vaga para a especialidade Direito; 292,6 candidatos por vaga para a especialidade Analista de Sistemas; 122,0 candidatos por vaga para a especialidade Arquivologia; 202,0 candidatos por vaga para a especialidade Biblioteconomia; 391,0 candidatos por vaga para a especialidade Contabilidade; 362,0 candidatos por vaga para a especialidade Engenharia Civil; 70,0 candidatos por vaga para a especialidade Estatística; 60,0 candidatos por vaga para a especialidade Médico do Trabalho; 766,5 candidatos por vaga para a especialidade Oficial de Justiça Avaliador; 440,0 candidatos por vaga para a especialidade Psicologia e 559,5 candidatos por vaga para a especialidade Serviço Social.