ADS anuncia recursos de R$ 4 milhões para pagamentos do Preme

Manaus -O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável ( ADS ), anunciou o pagamento de R$ 4 milhões para os credenciados do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme) já na segunda semana do mês de outubro.

A informação foi transmitida aos produtores rurais e representantes de cooperativas, associações e agroindústrias em reunião realizada na tarde deste sábado (05), no estande do Sistema Sepror que está funcionando na área externa da Universidade Nilton Lins, como parte da programação da 41º Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro).

O pagamento do Preme terá início nesta segunda-feira (07/10). “As cooperativas e as associações que forneceram alimentos para a merenda escolar irão receber nesta segunda-feira. Já as agroindústrias irão receber o pagamento na sexta-feira (11/10)”, explicou o presidente da ADS, Flávio Antony Filho.

Durante encontro com os produtores rurais, a Seduc-AM anunciou também o repasse de R$ 8 milhões para novas compras do Preme até o final deste ano. Os alimentos adquiridos pelo programa são fornecidos por mais de 500 iniciativas cadastradas em 32 municípios do Amazonas e têm como destino final as escolas da Rede Pública Estadual.

Participaram da reunião o titular da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Petrúcio Magalhães, o diretor-presidente da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Marcus Vinícius, e o secretário executivo da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Luis Fabian.

Balanço

Este ano, o Governo do Amazonas, por meio da Seduc e da ADS, realizou o pagamento de R$ 6 milhões do Preme referente ao ano de 2018. Foram repassados pela Seduc para 2019, R$ 30 milhões, dos quais R$ 4 milhões serão repassados aos produtores rurais, associações, cooperativas e agroindústrias a partir do dia 07 de outubro. Com o repasse de R$ 8 milhões anunciados pela Seduc, o programa irá movimentar um total de R$ 44 milhões. Portanto, R$ 6 milhões a mais do que o ano passado, que movimentou R$ 38 milhões em recursos.

*Com informações da Assessoria