Campanha de incentivo ao GNV amplia em 100% procura em oficinas

Manaus- Iniciada em (30) de setembro, a campanha "Faça a Conta. Use GNV!" chamou a atenção de motoristas de Manaus e tem movimentado as oficinas credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) na capital. Segundo os mecânicos proprietários, a procura aumentou em 100% na primeira semana da ação, que beneficiará com R$ 4 mil até 250 condutores que converterem e regularizarem o veículo no período de até um ano.

Com os motoristas ainda na etapa de conversão e regularização do veículo, as primeiras semanas da campanha são de adequação para receber o benefício da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). A entrega dos R$ 4 mil ocorre após essas etapas, seguidas de cadastro no site www.usegnv.cigas-am.com.br

e visita agendada à Companhia, conforme previsto em regulamento.

Finalizando o processo de conversão do veículo, o aposentado Aurélio do Carmo, 60, é um dos interessados no páreo pelo benefício. “Descobri a campanha pelo rádio, procurei me informar e, pelo fato de eu andar em torno de 100 quilômetros (por dia), vim até a oficina. Mesmo que não houvesse a campanha, eu teria feito (a conversão), já que estou com a ideia de economizar”, disse.

Proprietário de uma das oficinas autorizadas para adaptar veículos ao GNV, Cleocimar Souza comemora o movimento. “A procura está grande. A perspectiva é bem grande do cliente. Muitos estão pegando a autorização e alguns vindo instalar o kit. É a segunda campanha que a Cigás está fazendo e tem tudo para dar certo. É um valor bem razoável”, comentou Cleocimar.

Como participar

O motorista pode dar início ao trâmite para participar da campanha solicitando no Detran-AM um protocolo de autorização para conversão do veículo. Com o documento, o condutor pode levar o veículo a uma oficina credenciada pelo Inmetro para realizar a adaptação. Em seguida, o veículo deve passar por inspeção e vistoria. Por fim, o motorista deve finalizar o processo no Detran-AM, atualizando o Certificado de Registro e licenciamento de veículo (CRLV).

Com os documentos desse processo em mãos, conforme estabelece o regulamento, o motorista pode realizar o agendamento para a retirada do bônus na Cigás, através do site www.usegnv.cigas-am.com.br . Caso a documentação esteja conforme, o motorista será beneficiado com o valor da campanha. Pessoas físicas podem cadastrar até três veículos, enquanto pessoas jurídicas têm direito a inscrever até 10 veículos.

É fundamental que os interessados em participar leiam atentamente o regulamento da campanha, disponível no endereço eletrônico www.usegnv.cigas-am.com.br/regulamento.