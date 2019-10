Empresa do segmento de drones busca produção pioneira na ZFM

A Hawk Geotechnology, empresa que atua no mercado de inteligência aeroespacial e que é pioneira na América do Sul na utilização de drones com tecnologia VTOL (aeronaves não tripuladas de asa fixa que decolam e pousam em modo vertical), está interessada em instalar uma unidade produtiva na Zona Franca de Manaus (ZFM).



A intenção foi declarada durante reunião de representantes da empresa com o superintendente adjunto de Operações, Luciano Tavares, e com o superintendente adjunto de Projetos da Suframa, Gustavo Igrejas, realizada nesta semana, na sede da Autarquia.

Na ocasião, o diretor de desenvolvimento da Hawk, Aimoré Dias, explicou que a meta é conseguir, por meio da Suframa, o estabelecimento de um Processo Produtivo Básico (PPB) para que seja possível obter as vantagens fiscais e trazer essa tecnologia com competitividade para o mercado brasileiro.

“Já estamos elaborando o nosso projeto, com ajuda de profissionais da Universidade Federal do Amazonas e da Suframa, para tentar conseguir essa licença e ter os incentivos ofertados na Zona Franca de Manaus. Não existe ainda nenhuma fabricante de drones com a tecnologia VTOL no Brasil. Acreditamos que a vigilância aérea é um segmento que vai crescer muito em todo o mundo e a tecnologia VTOL, em particular, é uma tendência dentro dessa área”, explicou Dias.

Os servidores da Suframa assistiram a um voo de demonstração de um dos drones utilizados pela Hawk no entorno do Distrito Industrial, tirando dúvidas sobre especificidades técnicas do aparelho como alcance, tempo útil da bateria e capacidade de zoom. Conheceram detalhes do trabalho de vigilância aérea que está sendo realizado pela Hawk no campus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na Zona Leste de Manaus, o qual recorrentemente sofre com invasões – problema também enfrentado em áreas dos bairros Distrito Industrial I e II e no Distrito Agropecuário da Suframa (DAS).

Ao final da audiência, o superintendente adjunto de operações, Luciano Tavares, informou que a Suframa vivencia, atualmente, uma relação muito próxima com o governo federal, o que pode contribuir para a fixação e à alteração de PPBs que possam contribuir com a Zona Franca de Manaus, em virtude das medidas recentemente adotadas de simplificação e facilitação dos trabalhos no âmbito do Grupo Técnico Interministerial de Análise de Processos Produtivos Básicos (GT-PPB).

“Hoje em dia estamos em um momento muito bom de ir atrás de um PPB novo como esse e trazer a Hawk e também outras empresas dessa área para fabricar na região. É extremamente interessante e oportuno para nós ter empresas de tecnologia nesse segmento. Vamos colaborar com a demanda da empresa e tentar agilizá-la no que for possível”, declarou o superintendente adjunto de operações.

