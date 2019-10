Inicia nesta terça-feira (15) Feira do Polo Digital em Manaus

Manaus - Começa nesta terça-feira (15), a 2ª Feira do Polo Digital de Manaus, no Studio 5 Centro de Convenções,com a participação de palestrantes renomados do setor. O Amazonas participa por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), coordenando a trilha temática “Governo Digital”, marcada para a quarta-feira (16), com apresentações de temas relevantes sobre os avanços tecnológicos que estão sendo desenvolvidos e aplicados na esfera da gestão pública governamental.

Também está programada a apresentação de startups conhecidas como “GovTechs”, empreendimentos inovadores que desenvolvem soluções tecnológicas voltadas para a eficiência do serviço público.



Ao garantir apoio do Estado ao evento, o secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti), Jório Veiga, reiterou que o Governo vem atuando fortemente para simplificar o ambiente de negócios e ser um vetor de desenvolvimento nesse setor. Segundo Veiga, a estruturação de um polo digital pode ter um impacto sobre o Produto Interno Bruto (PIB) local de aproximadamente 12%, ao longo de 12 anos, o que representaria um adicional de R$ 11,85 bilhões, de a acordo com os resultados atuais.



“Nossa tarefa é ajudar a canalizar os investimentos para empresas de tecnologia, que podem e devem gerar lucro”, diz. Ao final do processo, o que se espera, adiantou Veiga, é a melhoria da infraestrutura urbana, da qualidade e das condições de vida da população.



Tema



“Manaus Inteligente” é o tema da nova edição da Feira do Polo Digital de Manaus, que está sendo organizada pelo ecossistema de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), por meio da Sub-Câmara de Dinamização do Polo Digital de Manaus, que integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese) e conta ainda com a participação de vários institutos, universidades, comunidades de startups e coworking, governo do Estado, prefeitura municipal e entidades como Federação das Indústrias (Fieam) e Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam).



Nesta segunda edição, o conceito do evento é compartilhar mais informações sobre o desenvolvimento de produtos na área de TIC em Manaus, incentivar novos negócios e compartilhar experiências bem-sucedidas no setor. “O princípio é transformar a vida das pessoas”, resumiu Vânia Capela, da equipe organizadora do evento. Os organizadores esperam um público de 15 mil pessoas nesta edição da Feira.



A primeira edição da feira, realizada de 27 a 29 de novembro de 2018, reuniu 12 mil visitantes, além de 93 empresas que desenvolvem o que há de mais avançado em tecnologia e inovação em Manaus com um total de 129 palestrantes.

*Com informações da Assessoria