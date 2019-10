MAP suspenderá temporariamente operações em cidades do Amazonas

Manaus- A MAP Linhas Aéreas informa que suspenderá temporariamente as operações nas cidades de Porto Trombetas/PA, Coari/AM e Eirunepé/AM, a partir do próximo dia (21) de outubro. A medida se faz necessária até que sejam realizadas as adequações dos referidos aeroportos quanto a requisitos operacionais exigidos, a cargo de cada uma das administrações aeroportuárias. Em razão desta mudança da malha, ficam também suspensos temporariamente os voos em Tefé/AM.



A companhia esclarece ainda que a previsão para implementação das adequações, com o retorno dos referidos voos, não deve ultrapassar a data de 20 de dezembro de 2019, quando as obras no aeroporto Eduardo Gomes, em Manaus/AM também estarão finalizadas.

Desta forma, a MAP Linhas Aéreas irá contatar todos clientes que adquiriram passagens aéreas para voos no período mencionado, para oferta de reacomodação ou reembolso, em cumprimento ao previsto na Resolução vigente da ANAC.