Rodoviários paralisam atividades na madrugada desta quarta-feira

Os trabalhadores do sistema rodoviários coletivo de Manaus anunciaram para esta quarta-feira (20), a partir das 4h da madrugada, uma paralisação de 48h no sistema público de transporte.

A decisão foi tomada a partir de uma reunião ocorrida nesta terça (19), na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas (SRTE), que contou com a presença de representantes dos empresários e do poder público.

Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), Élcio Campos, não houve acordo e as negociações chegaram ao limite, já que a categoria reivindica o fim da compensação de horas trabalhadas, pagamento das férias atrasadas, fim do desconto em folha em caso de acidentes ou assaltos e a anulação da convenção coletiva assinada no ano passado.

“Como os empresários não quiseram aceitar o cumprimento dos nossos direitos, não houve acordo algum. Agora, 30% da frota nem vai sair da garagem. Os 70% restantes vão ‘rodar’ com catraca livre”, ameaçou o representante.