Shopping Phelippe Daou ganha agência bancaria

Manaus - Com o intuito de promover benefícios aos moradores da Zona Leste de Manaus e aos empreendedores do Shopping Phelippe Daou, uma agência bancária do Bradesco foi inaugurada, na manhã desta quinta-feira (17), no centro de compras, localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, em frente ao Terminal 4.

A agência está localizada no mezanino do shopping e possui mais de 80 metros quadrados. As obras foram realizadas com recursos do próprio banco. A cerimônia contou com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o diretor regional do Bradesco, André Vidal e o gerente regional do banco, Maurício Lima.

O prefeito Arthur Neto aproveitou o momento para comentar que esta é uma das ações que vem sendo feitas para fomentar o fluxo do centro de compras.

“Essa ação vai trazer mais pessoas para o shopping, aumentando o fluxo do comércio no local. Lembro muito bem quando começamos a realizar ações como essa. Um dos comerciantes chegou comigo e disse que estava muito feliz pois agora ele existe, agora ele tem um ponto fixo para poder receber correspondências”, confessou Arthur.

O diretor regional do Bradesco ressaltou que a agência bancária começa a funcionar hoje mesmo.

“Realizamos a inauguração desta agência com recursos do próprio banco e todos os cidadãos poderão vir a esta unidade e usufruir de todos os serviços que qualquer agência do Bradesco oferece”, ressaltou André.

Novidades

A nova agência é mais um serviço oferecido aos clientes e aos permissionários do Shopping Phelippe Daou, estimulando a visitação ao espaço e proporcionando mais comodidade para quem trabalha no local. Além do banco e mais de 500 lojas e serviços, o centro de compras também conta com segurança e estacionamento gratuito.

O prefeito Arthur Neto anunciou também que já estão com tratativas para trazer uma agência dos Correios e uma casa lotérica para o shopping.

O centro de compras

O shopping Phelippe Daou é a terceira e maior estrutura do projeto “Viva Centro Galerias Populares” e abriga 526 empreendedores que foram realocados das calçadas do centro da cidade.

Além das lojas com uma variedade enorme de produtos e praça de alimentação para mais de 300 lugares, o shopping disponibiliza vários serviços públicos para a população da Zona Leste e Norte, como o Sine Manaus, PAC Municipal, Manaus Atende e posto de entrega do projeto Leite do meu Filho.

Dispões, ainda, de lojas âncoras, escadas rolantes e elevadores para facilitar a acessibilidade.