Artesanato do AM movimentou mais de R$ 1,3 mi em vendas até setembro

Manaus - O Programa Amazonense de Promoção do Artesanato, da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab), registrou, no período de janeiro a setembro de 2019, o valor de R$ 1.311.266,25 em comercialização e encomenda de produtos artesanais do Amazonas em atividades realizadas em Manaus, no interior e em eventos nacionais e internacionais.

A venda de artesanato é uma estratégia de fomento implantada pelo Governo do Amazonas, que tem o Shopping do Artesanato e Economia Solidária como principal vitrine fixa de exposição para os trabalhos dos artistas, e que conta ainda com o apoio para participação dos artistas em eventos da área. A estratégia garantiu vendas e encomendas de 68.737 peças e produtos no período. Dentre essas peças, 27.950 foram comercializadas e encomendadas no shopping, representando 40% do total.

O local fixo para exposição de artesanato e economia solidária iniciou como um projeto experimental e se transformou no que atualmente é o Shopping. O centro de compras é localizado em uma das principais avenidas e áreas de comércio da capital amazonense, e comemora em novembro um ano de funcionamento.



“Às vésperas de comemorar o primeiro ano de funcionamento do Shopping do Artesanato e Economia Solidária, a Secretaria do Trabalho tem muita satisfação em divulgar esses números do crescimento”, destaca a titular da pasta, Neila Azrak.



Os outros 60% em vendas e encomendas registrados de janeiro a setembro são oriundos dos eventos nacionais dos quais que representantes do artesanato do Amazonas participaram, como o 12º Salão do Artesanato, em Brasília (DF); o Fenearte, em Olinda (PE); o Festival de Inverno em Bonito (MS); e, dos eventos regionais, como a 16ª Mostra de Artesanato em Parintins (AM); o Festival de Verão de Maués (AM); e o V Pan Amazônico e a Feira Internacional de Gastronomia Amazônica (Figa 2019), ambos em Manaus.

Mais valores calculados em outubro

O Programa do Artesanato também antecipa o sucesso dos números de outubro, com a participação no 13º Salão do Artesanato Raízes Brasileiras, em São Paulo (SP), realizado de 8 a 13 de outubro; e a Feira do Artesanato da Região Amazônica, em Leticia, Colômbia, entre os dias 8 e 14 de outubro, com representantes dos municípios de Benjamin Constant, Tabatinga e Manaus.

Em São Paulo, o Amazonas ficou em 3º lugar no ranking de vendas entre os 23 estados participantes do evento, com vendas de R$ 267.765,00 e o total de 4.678 peças vendidas e encomendadas.

Próximos eventos nacionais

Os artesãos do Amazonas participarão da Feira de Artesanato Paraense (Fesarte), de 3 a 10 de novembro, em Belém (PA); e da Feira Nacional do Artesanato – Mão de Minas, em Belo Horizonte (MG), que será de 3 a 8 de dezembro.