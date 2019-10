Produtores de Canutama melhoram produtividade do guaraná

Manaus - Três dos 12 municípios que comercializam guaraná para a Coca-Cola Brasil (CCBR) já fazem uso da homeopatia para repelir de forma natural o inseto tripes, uma praga que ataca as plantações, principalmente, no período de floração, e que causa perdas na produção do fruto. O mais recente foi o município de Canutama, no Sul do Amazonas, que há dois anos fornecer guaraná para a companhia.

O uso da homeopatia para repelir insetos, explica o agrônomo e especialista em agricultura para o Amazonas da Coca-Cola Brasil, João Carlos Santos, teve início, em 2015, inicialmente nos municípios de Maués e Urucará. Os bons resultados para afastar o inseto e o aumento de produtividade nos guaranazais fez com que o uso da homeopatia fosse ampliado para outros municípios.

“A ação nos municípios em que já fizemos esse tipo de trabalho foi capaz então de garantir a frutificação das flores do guaranazeiro e por fim levar a uma produção de frutos com qualidade suficiente para serem comercializados. Para safra desse ano, em Canutama, esperamos uma resposta igual”, ressalta Santos.

O tripes, de acordo com o agrônomo, é o inseto que mais causa danos às plantações de guaraná. Com aproximadamente dois milímetros de comprimento, em média, ele se reproduz de forma exponencial no período seco e de altas temperaturas.

“Esse é exatamente o período da florada do guaraná. Na fase inicial, o inseto pode ser encontrado na parte inferior de folhas novas, em estágio de desenvolvimento, causando deformações e possível queda das folhas. Já nas inflorescências o inseto provoca o secamento prematuro das flores impedindo a frutificação. É possível, também, o ataque aos frutos nos estágios iniciais, mas não comprometendo completamente a produção. A ação severa do inseto pode levar a perda de 100% do guaraná”, explica João.

A repelência acontece de forma natural porque é utilizado no preparado homeopático elaborado a partir das formigas tachi e taracuá que são repelentes de conhecimento sabido na floresta, ou seja, a própria natureza já se encarregou de estabelecer essa relação antagônica.

“Onde existe essas formigas no pé de guaraná não se encontra a presença do tripés e a produção é abundante. Os dois não convivem juntos. Isso foi o ponto de partida para que buscássemos um produto natural com base nessas formigas para que o inseto fosse repelido, sem causar um desiquilíbrio ambiental ou a predação das formigas em outros habitats, por isso o método de preparo homeopático adotado, conhecido à centenas de anos, garantiu a conservação desses ativos da floresta”, destaca Santos.

O uso de produtos homeopáticos em plantas tem crescido nos últimos dez anos, muito disso se deve ao aumento da demanda por alimentos seguros, livres de resíduos de agrotóxicos. “Com a consultoria de uma empresa especializada em homeopatia foi elaborado um preparado homeopático e iniciamos gradativamente as aplicações localizadas e de baixo volume nas flores de guaraná emitindo para o ecossistema um sinal de que, naquelas flores, existe essa formiga. Isso explica, de forma simples, o efeito de repelência do tripes”, pontua Santos.

Produtores desconheciam praga

Em Canutama, os produtores de guaraná desconheciam a praga e não imaginavam que um inseto tão pequeno era capaz de prejudicar toda a safra. “Essa assistência técnica que a gente recebe é muito boa. Antes eu olhava para aquele bichinho e eu dizia que ele não fazia mal para a planta. É tão pequeno. Agora eu sei que isso prejudica muito a produção do guaraná. Por isso vamos combater ele”, explica Gerssi Pereira.

De acordo com João Carlos Santos, os produtores recebem assistência técnica e treinamento para a identificação das plantas infestadas pelo tripes e, ainda, para a aplicação do produto que deve ser pulverizado nos cachos de flores para afugentar ou repelir o tripes.

Para o produtor e presidente da Associação dos Produtores Rurais de Guaraná, Açaí e Hortifrutigranjeiros de Canutama (Aprogah), Luiz Carlos Klipel, a presença da Coca-Cola Brasil no município só trouxe benefícios e, principalmente, conhecimento para os produtores. Com uma plantação com aproximadamente mil pés de guaraná ele comemora a chegada de assistência técnica ao município.

“Por meio deles estamos tendo conhecimento de manuseio da lavoura e na identificação das doenças que afetam o guaraná. Essa doença do tripés a gente não conhecia. Eu estou aprendendo agora. Mas antes disso muitos pés de guaraná morriam. Eu acredito que agora vamos descobrir o que tem afetado a produtividade e conseguiremos aumentar nossa produção”, comemora.