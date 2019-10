Prefeito anuncia pagamento da segunda parcela do 13° salário em Manaus

Manaus- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto , anunciou nesta sexta-feira (18), que todo funcionalismo público municipal recebe, no dia (13) de dezembro, o pagamento da segunda parcela do 13° salário. Ele também anunciou a antecipação salarial da folha de dezembro para o período de (19) a (23). “É uma tradição da nossa gestão, antecipar o décimo terceiro salário. Nossa saúde financeira nos permite e fazemos questão de antecipar, também, o pagamento do mês, como forma de valorizar e reconhecer o trabalho dos nossos servidores”, afirmou o prefeito.

Segundo Arthur Neto, o recurso para o pagamento do 13° salário dos servidores municipais estava garantido desde setembro, mas a legislação só permite o pagamento em dezembro.

“No ano passado, nós antecipamos muito o décimo terceiro e depois percebemos que o mês de janeiro se tornou ‘longo’, tendo que antecipar o pagamento da folha salarial do mês de janeiro deste ano. Dessa vez, programamos a data para décimo e folha mensal como forma de não deixar o servidor esperando muito tempo para receber em janeiro, mas se precisar, nós temos como antecipar o salário de janeiro também”, garantiu o prefeito.

Virgílio também destacou que, mais uma vez, a prefeitura cumpre com sua obrigação e lembrou que, nem nos momentos mais difíceis da crise econômica brasileira, deixou de honrar ou atrasou o pagamento de salários dos servidores municipais.

“Sempre honramos nosso compromisso com o servidor e isso é uma marca da nossa administração. Mesmo quando o país enfrentou 30 longos meses de crise, nos organizamos e mantivemos todos os nossos pagamentos em dia. Para mim, pagamento de servidor sempre foi prioridade e sei que a união nossa com os servidores é o que garante que façamos o governo que estamos fazendo, com obras e também proporcionando qualidade de vida ao povo de Manaus”, finalizou o prefeito.

