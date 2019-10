Vídeo: Suframa assina termo de adesão à 'RedeSim', no AM

O termo foi assinado na última sexta (18) | Foto: Reprodução TV Em Tempo





Manaus- O titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), Alfredo Menezes, assinou o termo de adesão à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim) na sexta-feira (18).

A "RedeSim" é um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário.

A assinatura do termo ocorreu no Centro Cultural Povos da Amazônia, localizado na avenida Silves, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus, onde foi realizado o Encontro Nacional dos Presidentes das Juntas Comerciais do Brasil.

