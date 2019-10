Oficina: Natal Sustentável está com inscrições abertas

Manaus- A Prefeitura de Manaus deu início nesta segunda-feira (21), às aulas da oficina “Natal Sustentável”, a última da programação de oficinas de reaproveitamento de resíduos oferecidas este ano pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A oficina se tornou uma tradição do calendário anual de atividades do Programa Uniambiente, e já está sendo oferecida pelo oitavo ano consecutivo. O número de vagas é limitado a 30 alunos, por turma.



O objetivo é incentivar o reaproveitamento de resíduos para confecção de peças decorativas natalinas a partir de matéria-prima reaproveitável e estimular a coleta seletiva sensibilizando os participantes sobre o tempo de decomposição de resíduos na natureza. Quem quiser se inscrever é só se dirigir ao Espaço da Cidadania Ambiental do Uai Shopping São José, levando um documento de identificação.

A oficina acontecerá ao longo do mês de outubro até o dia (19), nos horários das 8h às 11h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira. O chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo, explica que as oficinas são uma das ferramentas da estratégia de educação ambiental do órgão. A cada ano, ela inova na criatividade com peças diferentes feitas a partir da reutilização do pet, papelão, revistas, jornais, entre outros, por meio dos quais é possível produzir guirlandas, bolas, árvores de Natal, trenós e papais-noéis. Este ano, o destaque será para o trenó com renas aladas.

As oficinas contribuem também para geração de renda aos participantes, já que eles podem comercializar os produtos que aprendem a confeccionar. O início antecipado das aulas, em outubro, se deve à grande procura e à necessidade de tempo hábil para confecção e comercialização das peças.

As peças natalinas são fáceis de confeccionar e têm como principal característica a durabilidade. O Espaço Ecam Uai Shopping é gerido pela Semmas, por meio de parceria firmada com a Vara Especializada em Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM). Este ano, foram realizadas 11 oficinas.

