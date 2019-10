Vídeo: saiba o horário de funcionamento do Comércio em Manaus

O centro da cidade e os shoppings terão horários diferenciados para o feriado | Foto: Divulgação

Manaus – A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomercio), informa o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista na quinta-feira (24), dia em que é comemorado o Aniversário da cidade de Manaus.

Confira:

Centro da cidade

24/10 - 9h às 13h;

Manaus Plaza Shopping

24/10 - Lojas, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 11h às 21h;

Sumaúma Park Shopping

24/10 - Lojas, das 14h às 21h. Praça de alimentação, das 12h às 22h;

Shopping Ponta Negra

24/10 - Lojas, das 14h às 21h. Praça de alimentação, das 12h às 22h;

Millenium Shopping

24/10 - Lojas, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 12h às 22h;

Amazonas Shopping

24/10 - Lojas, das 14h às 21h. Praça de alimentação, das 12h às 22h;

Shopping Via Norte

24/10 - Lojas, das 14h às 21h. Praça de alimentação, das 12h às 22h;

Shopping São José

24/10 - Lojas, das 14h às 20h. Praça de alimentação, das 12h às 21h;

Manauara Shopping

24/10 - Lojas, das 14h às 21h. Praça de alimentação, das 14h às 21h;

Studio 5

24/10 - Lojas, das 14h às 21h. Praça de alimentação, das 12h às 22h.

*Com informações da assessoria.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo