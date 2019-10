Indústria amazonense reage aos novos ataques da Afrebras

Manaus - Entidades da indústria amazonense reagem aos novos ataques da Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil (Afrebras). Os representantes da Zona Franca de Manaus afirmaram que os números divulgados ontem (22) pela associação são mentirosos e é uma forma de tentar acabar com o modelo econômico. A Afrebras afirma que os valores dos concentrados estão com preços superfaturados nas vendas em quase 2 mil% se comparado ao dos produzidos em outros estados.

“Infelizmente o que as pessoas falam é um desconhecimento e uma conduta de má fé. É querer destruir o nosso modelo econômico que é muito importante para a região e para o Brasil como um todo”, diz o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo.

A Afrebras destaca ainda que os fabricantes de refrigerantes sofreram uma redução significativa de empresas em um intervalo de dez anos, “acarretada pela concorrência desleal que vem das fábricas da Coca-Cola e Ambev, na Zona Franca”, diz o documento.

Para o Azevedo, o PIM gera empregos para todo o estado. “Sem os incentivos fiscais nós jamais teríamos aqui o nosso Polo Industrial de Manaus (PIM), que é um modelo de desenvolvimento que não depreda a natureza e sim preserva. Somos conhecidos no âmbito internacional como modelo de desenvolvimento que deve ser mantido”.

Segundo o economista Ediberto Rodrigues, existe uma guerra fiscal sem fim. “Eles se sentem acuados com essa situação. Com os incentivos para as instalações das empresas que ocorrem aqui nós desenvolvemos a nossa região. E quando a gente pensa no impacto não só econômico, mas social, verifica a taxa de crescimento, ela consegue manter os empregos”.

Ataques não são de agora

Em setembro deste ano a Afrebras entrou em campanha aberta pelo fim da Zona Franca de Manaus quando foi lançada uma mobilização em São Paulo.

Ainda em setembro, a Câmara dos Deputados lançou a Frente Parlamentar Mista Bebidas Brasil, patrocinada pela Afrebras. Uma das de suas principais demandas é o fim da Zona Franca de Manaus. A entidade também pede neutralidade tributária, uniformidade de incentivos fiscais, estudo de impacto concorrencial e o fim da substituição tributária

Fábricas de outros estados

Diretor da indústria de Refrigerantes Gold Schrin, que está localizada no Cia Norte, a cerca de 350 quilômetros de Curitiba, Paulo Pagani diz que a disputa injusta por parte das multinacionais instaladas na Zona Franca de Manaus afeta os planos futuros do negócio. “Se não houver uma mudança na parte tributária para as grandes empresas que estão lá (em Manaus), não sei por quanto tempo as pequenas indústrias de bebidas irão sobreviver”, lamenta.

Pagani afirma que sua indústria produz a própria matéria prima, o que, segundo ele, significa um problema a menos. Ele diz que o lucro anual relacionado a vendas dos seus produtos não chega a 10% do dinheiro dos tributos pagos ao governo. “Tem coisa mais sem noção?”, questiona o diretor da Gold Schrin. “O que ocorre lá em Manaus é uma discrepância muito grande que o governo tenta não ver. As empresas com benefícios têm o valor de produção baixa e ainda lucram por cima dos poucos impostos que lhes cabem. Elas fabricam e vendem por um preço muito alto. É um absurdo”, reclama Paulo.

Para o diretor da indústria Refrigerantes Rio Branco, que fica em Astorga, a 420 quilômetros de Curitiba, Odair Resquetti, conta que a forma que a empresa encontrou de disputar com multinacionais, como Coca-Cola, é investindo na qualidade dos sabores dos produtos. “Enquanto o favorecimento do governo na região da Zona Franca não terminar, a única maneira de disputar com essas grandes empresas é batendo de frente com um bom sabor dos refrigerantes”, afirma

O presidente da Afrebras, Fernando Rodrigues de Bairros, defende o fim dos créditos e incentivos fiscais da Zona Franca. “As indústrias instaladas em Manaus têm isenções de impostos pela aquisição dos insumos para produção. Assim, em uma esperteza exemplar, elas descobriram um jeito fácil de gerar bilhões em créditos e criaram o concentrado para refrigerantes”, critica.