Codam aprova 31 projetos que somam investimentos de R$ 631 milhões

Manaus - A penúltima reunião de 2019 do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas (Codam) aprovou 31 projetos industriais para o Estado. Ao todo, as propostas somam um investimento de R$631,993 milhões e prometem gerar 1,5 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos, em até três anos. O destaque é para os segmentos de duas rodas, produtos de informática, eletrônicos, plásticos, entre outros.

A Codam se reuniu ontem (22), com a presença do titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga, e representantes de órgãos como a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM) e Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (FAEA).

Mobilidade elétrica em alta

Entre os projetos avaliados, o setor de bicicletas recebeu destaque com propostas de implantação no setor de mobilidade elétrica. Segundo Jório Veiga, esse é um segmento novo que cresce no mundo inteiro e tem o potencial de diversificar os produtos que saem do Polo Industrial de Manaus.

“É um segmento que está se movendo com muita rapidez atualmente, com bicicletas, motocicletas, patinetes com propulsão a energia elétrica, bateria e afins. É uma inovação para a nossa indústria e tem a pegada de carbono melhor, menor consumo de combustível. Facilita o deslocamento de forma segura e ambientalmente sustentável”, avaliou o secretário.

Amazon Motors, Specialized e Motobike da Amazônia tiveram projetos aprovados para produtos como bicicletas e motonetas elétricas. Juntos, os três projetos respondem por um investimento de aproximadamente R$ 64 milhões. Veiga relembra a tradição industrial da indústria amazonense no setor de duas rodas. “Essa tradição é mantida e faz parte da atração de novas empresas, novos produtos para que a gente diversifique o portfólio do que é produzido aqui em Manaus”, disse.

Outros destaques vão para o projeto de espelho inteligente da Cal-Comp Indústria e Comércio de Eletrônicos, avaliado em R$39,9 milhões; e a Adata Eletronics Brazil para a fabricação de unidades de armazenamento de dados não volátil (SSD) e de módulo de memória RAM, estimado em R$ 143 milhões com mão de obra de 120 trabalhadores.

A inovação tecnológica presente nos projetos também foi elogiada pelo secretário da Sedecti. "O desenvolvimento econômico passa pela técnica de automação e indústria 4.0, que gera produtos melhores e mais confiáveis e vagas de trabalho mais bem remuneradas", afirmou.

Agropecuária



O setor primário do Amazonas também foi apreciado com projetos como a da Agro Vellox, que produz ração balanceada para a pecuária. O presidente da FAEA, Muni Lourenço, frisou a importância de incentivos como esse para a agropecuária amazonense. "É fundamental que o Codam e o governo incentivem empreendimentos que possam baratear o custo das rações animais, que são insumos importantes para a atividade primária no Estado. Isso hoje tem uma importância no sentido de geração de emprego e renda no interior do Estado. São empreendimentos estratégicos que favorecem a ampliação da interiorização da nossa economia", declarou Muni.

Balanço

A menos de dois meses da última reunião da Codam, o secretário Jório Veiga já faz um balanço positivo do investimento industrial do Amazonas em 2019. “Foram 150 projetos ao longo do ano, 5712 vagas de emprego e R$3,428 bilhões investidos. É um saldo positivo, especialmente em um ano que a economia andou de lado por tanto tempo”, afirmou Veiga.

O secretário listou o progresso na aprovação da Reforma da Previdência, início da discussão sobre a reforma tributária e a promessa de defesa da Zona Franca de Manaus como fatores que contribuem para o otimismo da indústria. “Tem tudo para continuar nesse caminho de desenvolvimento que estamos buscando”, disse Veiga.