Manaus ganha maior hiper atacadista e varejista na Zona Leste

Manaus- Entrou em funcionamento na manhã desta quarta-feira (23) o maior hipermercado atacadista e varejista de Manaus, e da região Norte do País, o Hiper DB Coroado, localizado na zona Leste da cidade e reaberto ao público após uma reforma que resultou na ampliação, em mais de 2 mil metros quadrados, em sua área.



Na parte externa da loja, o estacionamento também recebeu cobertura, melhorias e vagas especiais, exclusivas e sinalizadas, para pessoas com deficiência e também com Transtorno de Espectro Autista (TEA) e, durante todo o dia, os clientes foram recepcionados com um coffee break, degustações de produtos e ofertas exclusivas.

De acordo com a diretora de Recursos Humanos do DB, Elane Medeiros, a ampliação da loja é a primeira ação, de várias previstas, realizada pelo Grupo destinada a atender a demanda de seus clientes no período de festas de final de ano.

“Pela localização e grande variedade de produtos e preços, preparamos esta unidade para começar a fazer os tradicionais ‘viradões’ de novembro, e principalmente do mês de dezembro, com novos espaços para compras de produtos alimentícios, mas também novas instalações para exposição de produtos têxteis, eletrodomésticos e outros serviços para nossos clientes, como uma nova área para lanchonete e padaria”, afirmou a diretora.

Ainda de acordo com Elane Medeiros, uma nova ampliação da loja uma área exclusiva para uma distribuidora de bebidas está prevista para ser inaugurada no dia 15 de novembro.

*Com informações da assessoria