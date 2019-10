Artesanato manauara para o mundo ver

A designer de joiais, Rita Prossi, produz peças que remetem a cultura amazonense | Foto: Lucas Silva





MANAUS - Penas de animais, barro, madeira, as pedras preciosas e muitas outras matérias-primas ganham vida na mão de artesãos do Amazonas, que transformam em belas peças, obras primas do artesanato amazônico.

Os objetos carregam histórias e significados da identidade da cidade de Manaus, capital que nesta quinta-feira (24) completa 350 anos de fundação.

Rita Prossi

A designer de joiais, Rita Prossi, de 53 anos, que começou a trabalhar com artesanato desde os 15 anos de idade, conta que o pontapé inicial para o trabalho que produz com materiais que remetem a cultura amazonense começou após uma cliente ter feito um pedido para a filha que morava no exterior em 1993.



“Neste ano, eu já trabalhava com joias feitas de materiais convencionais. Foi quando esta cliente pediu que eu fizesse um colar que tivesse um elemento que fizesse com que a filha dela, ao olhar para o colar, lembrasse da nossa cultura, da nossa identidade. Isso fez com que eu voltasse para as minhas memórias de infância quando morei no interior do Amazonas com minha família. Lembrei das vezes que meu pai trazia vários elementos de tribos indígenas para gente. Minha avó adotou um indígena também e então tudo isso veio como uma inspiração parar criar um colar de fibra de arumã com sete pingentes em ouro: o remo, a canoa, a tartaruga, o sapo, o abano, o arco e a flecha” comentou, Rita.

As peças são queridinhas de turistas e pessoas ligadas a cultura regional | Foto: Lucas Silva

Os anos passaram, Rita se profissionalizou e hoje realiza cursos sobre design de joias no Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos (IBGM) localizado no Rio de Janeiro, e também cursos de design gráfico em Manaus na Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) além de design de moda no Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (CIESA).

Em 1999, Rita Prossi foi escolhida para fazer parte de um livro que reuniu os 50 melhores designers do Brasil, expondo suas joiais na cidade de Hong Kong, China.

Riquezas amazônicas fora da Amazônia



A designer conta que o público-alvo é composto na maior parte de pessoas foram de Manaus e até do Brasil. “Nesses mais de 30 anos de trabalho pude perceber que o povo manauara não tem costume de consumir produtos locais. Meus produtos são vendidos mais para pesquisadores, professores ligados à cultura regional, artistas, pessoas de outros Estados e países”, ressaltou a designer.

Rita conta que o manauara precisa tomar posse das riquezas que a Amazônia tem, pois muitas pessoas de fora já fazem isso. “A Amazônia possui muita riqueza e atualmente podemos perceber que as pessoas fora da Amazônia ficam de olho no que é nosso, nas nossas belezas. O manauara precisa reconhecer o que é nosso e ter orgulho”, confessou Rita.

Projetos futuros

Rita aproveitou o momento para contar que recebeu o convite da roteirista Rosi Young para elaborar peças específicas que serão utilizadas em duas produções audiovisuais a serem lançadas em 2020: um documentário sobre a personagem histórica brasileira Xica da Silva; e o outro sobre a personagem mítica do folclore Iara.

Peças do filme Iara. Modelo Fernanda Bastos. | Foto: Yamada Fotografia

Para a primeira protagonista, Rita elaborou um colar com uma cruz de madeira que após as gravações do filme será doado para o Museu de Belo Horizonte. “Foi realizado um grande trabalho científico que buscou reconstruir o verdadeiro rosto da Xica da Silva. O filme vai tratar a real história dela. Então tive que elaborar uma peça que representasse fielmente para a protagonista representar a mulher considerada Rainha das Américas. Uma mulher que era escrava e passou a ser uma mulher de posse”, ressaltou Rita.

Cruz em madeira de muirapiranga com pedras brasileiras e cristais. Modelo: Sara Marinheiro. Documentário Chica da Silva | Foto: Yamada Fotografia

Enquanto para a personagem da Iara, Rita criou peças inspiradas na lendas e narrativas míticas da Amazônia. “Para a Iara eu elaborei um muiraquitã com rabo de sereia envelhecido, braçadeiras de fibras de arumã com boto cor de rosa feito de pedra. Elementos que ressaltem a esta heroína, a mulher-maravilha da Amazônia”, pontuou Rita.



O artesanato como estabelecimento territorial e identitário

Elisete Fontes



A artesã Elisete Fontes, sob o nome indígena Bari, pertencente da tribo Tariano, localizada no Alto Rio Negro, conta que o artesanato faz parte da sua formação. “O artesanato na minha vida começou desde que eu me entendo por gente. Para nós indígenas, isso já faz parte da nossa cultura. Utilizamos o artesanato nos nosso rituais, nossas atividades na aldeia e representações”, comentou Elisete.

Elisete Fontes traz nas suas peças a identidade de sua origem indígena | Foto: Lucas Silva

A artesã comenta ainda que o artesanato possui a função de identificar e ressaltar a identidade de cada tribo. “Quando comercializamos nossos produtos, além de adquirir renda com o trabalho da nossa tribo, estamos valorizando nossa cultura, estabelecendo um alcance maior do nosso patrimônio territorial, ressaltou Elisete.