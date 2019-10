Evento deve atrair mais de 1,5 mil turistas a Manaus

Manaus sediará Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob). | Foto: Divulgação

Manaus - Banhado pela maior bacia hidrográfica do Planeta, o Amazonas vai sediar no ano de 2022 o Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (Encob).

O evento captado pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) vai ocorrer no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) e deverá atrair para Manaus mais de 1,5 mil turistas.

De acordo com a chefe do Departamento de Captação de Eventos da Amazonastur, Adriana Papa, o Encob será realizado pela primeira vez na Região Norte. “Nós temos a maior bacia hidrográfica no mundo e o Amazonas ainda não tinha sediado o evento. Então, asseguramos a realização para 2022, quando o estado vai receber técnicos de todo o Brasil na discussão do assunto. Esperamos mais de 1,5 mil turistas para Manaus”, comentou Adriana.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, encaminhou uma carta aos organizadores do evento convidando os congressistas a realizarem o evento na capital amazonense.

A confirmação da candidatura se deu no fim da tarde da última quinta-feira (24) durante o 21º Encob, que está sendo realizado em Foz do Iguaçu (PR).

Somente em 2019, já foram captados 17 eventos para acontecerem no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV) e em outros centros de Manaus, entre os anos de 2020 e 2024, com previsão de atrair para Manaus mais de 17 mil turistas. Em 2018, somente dez eventos foram captados para o estado.

Entre os eventos de grande porte que vão ocorrer na capital, está o Congresso Internacional de Fisioterapia e Saúde Funcional, previsto para ocorrer de 24 a 30 de novembro de 2020 e atrair mais de 3,5 mil turistas ao estado.