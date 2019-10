Do campo à mesa: produtores rurais abastecem os lares do Amazonas

Manaus - Com uma participação de 8% no PIB do Estado, o setor primário do Amazonas vem ganhando destaque na hora de abastecer a mesa e os lares dos amazonenses. O agronegócio e a agricultura familiar fornecem para supermercados, restaurantes, feiras e outros estabelecimentos comerciais, principalmente para a capital Manaus, que valoriza cada vez mais a produção agropecuária regional.

Segundo o último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os principais alimentos produzidos nos campos do Amazonas são banana, açaí, cupuaçu, guaraná, laranja e mamão. O levantamento também revela que há mais de 48,3 mil estabelecimentos rurais no Estado. Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara são os municípios com maior valor de produção agrícola, somando mais de R$ 93,2 milhões.

São mais de 330 mil pessoas trabalhando com agropecuária no Estado, de acordo com o censo. Dentro do segmento, a figura do pequeno produtor é crucial para o setor primário do Amazonas. Um exemplo é a agricultora Eliana Medeiros, 47, que administra uma propriedade de 25 hectares em Manacapuru onde planta de tudo um pouco. Mamão e guaraná são os principais produtos que fornece para supermercados e restaurantes em Manaus.

“Nós mesmos plantamos, colhemos, e comercializamos”, diz a agricultora. Por semana, Eliana fornece até 1 tonelada de alimentos para estabelecimentos da capital, com um faturamento de R$ 2,5 mil a R$ 3 mil. A principal parceria da produtora é com a rede de supermercados Vitória.

“Antes, o atravessador [pessoa que coleta a produção e leva até o consumidor final] pagava muito baixo pelo nosso produto. Durante uma exposição do Plano Safra, se interessaram por nós e de lá nasceu essa parceria. Ganhamos clientes e conquistamos a cada dia um pouco mais”, diz Eliana.

“Estamos sempre trabalhando com a inovação de técnicas agrícolas, contando com programas do Sebrae e da Embrapa na busca dessas novas tecnologias para aplicar no campo. Tudo para o produto final ser de melhor qualidade”, explica a agricultora.

Parcerias

Supermercados como DB, Nova Era, Vitória e Atacadão compram de produtores regionais | Foto: Bruno Zanardo/Secom

A cooperação entre produtores regionais e redes de supermercados é valiosa, não só para os parceiros comerciais como também para o consumidor, que adquire alimentos frescos e de qualidade, explica o líder de loja da rede de supermercados Vitória, Carlos Sarges. “Temos uma boa parceria com os produtores. Com a feira que realizamos no estacionamento da unidade da Torquato, nossos clientes usufruem e compram direto do produtor local”, diz.



Berinjela, maxixe, mamão, macaxeira, maracujá e hortaliças são alguns dos produtos adquiridos com oito fornecedores oriundos de Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Iranduba.

Outra rede que se beneficia da produção regional é o DB Supermercados. “O DB compra seus produtos de agricultores amazonenses há muitos anos. Folhagens como alface, farinha e algumas frutas como limão, banana e laranja são os principais produtos comprados e a quantidade varia de acordo com a safra produzida e a sazonalidade do produto”, declara a diretora de RH da rede, Elane Medeiros.

Balcão de Agronegócios

Balcão de Agronegócios promove parcerias entre produtores regionais e consumidores privados e governamentais | Foto: Bruno Zanardo/Secom

Por meio de órgãos como a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), produtores rurais podem estabelecer parcerias com consumidores privados e governamentais. O programa Balcão de Agronegócios da ADS faz essa intermediação e até setembro de 2019, a iniciativa movimentou R$ 3 milhões na economia rural do Estado.



Ao todo, 40 fornecedores entre produtores individuais, associações e cooperativas dos municípios de Manacapuru, Manicoré, Careiro da Várzea, Coari, Itacoatiara, Iranduba, Rio Preto da Eva, Amaturá, Anamã, Parintins, Autazes, Presidente Figueiredo, Manaquiri e Manaus participam do programa. Entre as frutas, legumes, verduras e hortaliças fornecidos, o destaque é para o açaí.

Um dos participantes é o produtor Maycon Batista, 35. Com uma propriedade rural em Manaquiri, o agricultor planta pitaia, macaxeira, mandioca, abacaxi e a melancia. Por meio do Balcão, fornece até 6 toneladas de alimentos por semana para os supermercados Nova Era, principal cliente na capital. “O barco transporta de Manaquiri até Iranduba, onde caminhões da ADS ou do supermercado buscam a mercadoria. Para beneficiar o maior número de produtores possível, transportamos juntos com outros produtores”, explica Maycon.

O faturamento do agricultor gira em torno de R$ 4 mil por semana. “A mão de obra é toda nossa, plantamos e colhemos. Recebemos orientação técnica da ADS, desde a colheita até o embarque. É o que eu gosto de fazer, sempre trabalhei com a terra”, diz.

Produção de açaí e ovos apresentam alta

Dentro da produção agropecuária do Amazonas, o açaí e os ovos ganharam destaque recentemente. O fruto do açaí é o segundo principal alimento do Estado, com mais de 21 mil toneladas produzidas. Codajás e Carauari são os municípios que lideram a produção do fruto. O Amazonas é o segundo maior fornecedor desse alimento, atrás apenas do Pará.

Já em relação à produção de ovos de galinha, o Estado amazonense é o quinto maior polo produtor no Brasil. São ovos produzidos em granjas na Região Metropolitana de Manaus. A produção consegue ser autossuficiente em certas épocas do ano, ou seja, apresenta equilíbrio entre o que é produzido e o que é consumido. Esse setor apresentou crescimento de 137% em dez anos.