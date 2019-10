Primeiro ar que responde por voz é produzido no PIM

São Paulo – As casas inteligentes, com ambientes conectados não estão longe de se tornar realidade no país. Na quarta-feira (23), a LG Electronics do Brasil lançou oficialmente em São Paulo sua nova linha de condicionadores de ar, a LG Dual Inverter Voice, produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM). O que estes aparelhos têm de diferencial? A capacidade de responder a comandos de voz em português.

A partir de celulares e smart TVs, com o aplicativo LG ThinQ e Google Assistente, estes novos modelos respondem a comandos de voz que podem ser operados e monitorados à distância. Além desta praticidade, os cinco condicionadores de ar da linha têm 10 anos de garantia.

Os modelos são Dual Inverter Voice Artcool, Dual Inverter Voice, Dual Inverter Voice Power, Dual Inverter Voice Janela e Dual Inverter 127V. Por meio do aplicativo LG ThinQ é possível saber mais sobre cada um e até fornecer informações para que o aplicativo indique o melhor modelo.

Uma grande preocupação da empresa é desmistificar a ideia de ar condicionado gasta muita energia. Em 2018, 11% de toda a energia gasta no Brasil foi com ar condicionado. Se todos estes fossem substituídos pela tecnologia Inverter, o gasto seria de apenas 4%.

Esta é uma forte proposta destes modelos de refrigeradores. Eles economizam até 70% de energia, refrigeram 40% mais rápido e são mais silenciosos. “Nossos produtos foram pensados para oferecer conforto térmico para 365 dias do ano, não só o verão”, disse Kati Dias, porta-voz responsável pelos produtos da LG.

O produto é lançado em parceria com o maior site de buscas do mundo. A representante da empresa, Maia Mau, Head de P&E da Google Brasil esteve no evento e contou que este produto é apenas um exemplar do que podem ser as casas conectadas. “Estimamos que até 2020, 300 milhões de lares no mundo sejam conectados”.

Inverter

Vale ressaltar que a LG também foi pioneira no lançamento de condicionadores de ar com a tecnologia Inverter. Além de ser uma tendência, pois abrangem os valores de sustentabilidade e economia, esta tecnologia no motor do aparelho não tem atrito (portanto é silencioso), possui dois rotores que geram mais estabilidade, menos vibração e economia de energia.

Refrigeração

O empresário José Patrício, 29, está há apenas oito meses com seu negócio pessoal, a JP Climatização, onde trabalha com refrigeração, instalação, limpeza, manutenção, conserto, ar condicionado e Split.

“Trabalho com climatização desde 2015, comecei do zero e só agora pude abrir minha empresa. Comecei como ajudante de refrigeração e fui subindo, aprendi rápido. Hoje sou técnico e empresário”, compartilha

José relata que está sempre atento às novidades no mercado. Acompanha as redes sociais das empresas e sempre vai pessoalmente às fábricas quando estas abrem as portas para falar de um produto novo ou sobre manutenção.

“O mercado hoje em Manaus é muito bom para o ramo de climatização. Tem muita saída de aparelhos de ar condicionado, muita manutenção, muito conserto. Aqui em Manaus o ar condicionado é um item indispensável a gente não consegue ficar sem”, diz.

Internet das coisas

A nova linha de aparelhos da LG é muito conectada com o que conhecemos como internet das coisas, um conceito que se refere a uma tendência tecnológica, onde diversos objetos ao nosso redor serão computadorizados, mais inteligentes e estarão conectados à internet.

Com isso, teremos um cenário em que a interação do ser humano com esses objetos será mais fácil, ou a comunicação entre os próprios objetos permitirá a realização de ações automaticamente, ampliando muito a visão e o controle que podemos ter sobre os ambientes que vivemos.

“Como exemplos podemos citar uma geladeira conectada, que pode analisar itens faltando e fazer um pedido automaticamente ao supermercado pela Internet, ou equipamentos da Indústria 4.0, que pode ser monitorada e reprogramada à distância para aperfeiçoar um processo produtivo”, explica o professor Carlos Maurício Figueiredo, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e responsável pelos cursos de IoT (Internet of Things), do Samsung Ocean.

O professor conta que no Amazonas existem muitos avanços na formação profissional voltada para tecnologias relacionadas à Internet das Coisas, tantos em cursos de graduação quanto em cursos de pós em áreas tecnológicas, como engenharia da computação e eletrônica. “Estamos ampliando a formação de massa crítica para o desenvolvimento de soluções de IoT”, relata.

Aos poucos, soluções e produtos estão sendo usados cada vez mais em casas inteligentes e na modernização das indústrias. Exemplos são assistentes digitais de voz como Samsung Bixby e Google Home, onde já interagimos com objetos por voz. Uma área ainda em estágios iniciais de desenvolvimento é a de startups de soluções IoT. “Ainda carentes, precisamos de mais empreendedores criando novas soluções tecnológicas e agilizando o processo de modernização do sistema local de inovação”, conta.

Como iniciativas locais, temos o exemplo do próprio Samsung Ocean Center, na UEA. “Aqui Internet das Coisas é um tema estratégico para disseminação tecnológica. Promovemos minicursos, palestras, eventos e hackatons no tema, totalmente gratuitos à comunidade, sempre objetivando contribuir com o ecossistema local de inovação” compartilhou.

Confira os detalhes sobre cada modelo:

- Dual Inverter Voice: modelo split pensado para quem procura conforto e economia.

- Dual Inverter Voice Artcool: design premium, pensado para quem quer ter o condicionador de ar como item decorativo do ambiente.

- Dual Inverter Voice Power: possui alta capacidade de aquecimento e refrigeração. Pensado para ambientes maiores ou pequenos comércios.

- Dual Inverter Voice Janela: desenvolvido para residências que permitem somente a instalação de ar condicionado de janela, no modelo antigo. Completamente reformulado, este modelo é econômico e silencioso.

- Dual Inverter Voice Portatil: garante conforto térmico para os ambientes que não permitem instalação de ar condicionado.

Os quatro primeiros modelos já podem ser encontrados no mercado a partir de R$ 2.099. O Dual Inverter Voice Portátil ficará disponível apenas a partir do ano que vem.