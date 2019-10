Brasileiros ganham até R$ 8 mil hospedando cachorros em casa

Fim do ano é uma época em que muitas pessoas aproveitam para levantar uma renda extra visando a quitar dívidas ou garantir os presentes de Natal. Para quem é apaixonado por cachorro, uma boa opção nesse sentido é a DogHero, maior empresa de serviços para cães da América Latina que, através do site e app, conecta quem tem cachorro a uma comunidade de passeadores e anfitriões escolhida a dedo.

Por meio da plataforma de economia compartilhada, presente em mais de 650 cidades brasileiras, é possível ganhar até R$ 8 mil hospedando cachorros em casa durante a temporada a média de rendimentos é de R$ 5 mil durante todo o período.

O valor médio da diária por cachorro é de R$ 50. Para se tornar anfitrião DogHero, no entanto, é preciso cumprir requisitos de segurança da residência (como envio de fotos para garantir que o cachorro estará seguro durante o período de hospedagem) e realizar testes de conhecimentos sobre cachorros.

Cerca de 20% dos candidatos são aprovados ao final. Caso o cachorro tenha algum mal-estar durante a estadia, a garantia veterinária inclusa no serviço reembolsa eventuais gastos com veterinário, exames e medicamentos em até R$ 5 mil. Além disso, a empresa também monitora as avaliações dos clientes conforme os anfitriões prestam o serviço, ação que mitiga riscos e viabiliza com que hoje 98% dos usuários recomendem a DogHero para um amigo ou familiar.