Mais de 900 segurados da Amazonprev podem ter benefícios suspensos

Manaus- Encerra amanhã (31), às 13h30, o prazo para 970 aposentados e pensionistas com aniversário em outubro realizarem o recadastramento junto à Fundação Amazonprev e evitar, assim, a suspensão do benefício a ser pago em novembro.

Para garantir a manutenção dos salários em dia, o segurado deve comparecer na sede da Amazonprev, na avenida Visconde de Porto Alegre, 486, Centro, portando RG, CPF e comprovante de residência atualizados. O expediente no órgão inicia às 8h e, no ato do recadastramento, é emitido um comprovante que garante ao beneficiário a regularização de seus vencimentos por mais um ano.

A justificativa para um grande percentual de segurados ainda sem recadastramento é observada pelo presidente da Amazonprev, André Luiz Zogahib, ao analisar a grande demanda do mês e alguns obstáculos enfrentados pelos beneficiários.

“O problema é que o número total de segurados que precisam se recadastrar varia de mês para mês, e uma das razões para esse não comparecimento é que outubro é um dos meses com maior demanda de recadastramento”, pondera.

Zogahib acrescenta também que “a falta de familiaridade com os meios eletrônicos, por meio dos quais a Amazonprev informa seus segurados, e a falta de informação das famílias dos aposentados, que muitas vezes supervisionam o recebimento dos benefícios dos segurados, contribuem para a não realização da atualização de dados”.

*Com informações da assessoria