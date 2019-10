CSU do Parque 10 recebe maior feirão itinerante de carros do Norte

Manaus- A professora Andrea Azulay,37, já decidiu: vai tirar os próximos dia (1), (2) e (3) de novembro para pesquisar o carro que quer comprar há um ano. Ela faz parte do público que vai prestigiar o Feirão LevaCar no CSU do Parque 10 , na Zona Centro-Sul de Manaus. Animados pelos apresentadores Formiga e Puqueca De Caprio, o evento tem entrada gratuita e funcionará de 9 às 21h (sexta e sábado) e domingo das 9h às 17h.

Da Zona Sul para a Centro-Sul, o LevaCar propõe uma aproximação maior com a sociedade e para isso facilita o encontro do consumidor com o lojista, proporcionando segurança, conforto e as melhores taxas de financiamento e possibilidade de aprovação de crédito na hora, além de 90 dias de garantia (motor e caixa de marcha).

De acordo com a organização do evento, inúmeras facilidades serão encontradas no local para quem quer sair do aperto dos ônibus ou trocar de carro.

“Ter um veículo hoje em dia é uma necessidade, por isso pensamos em organizar esse feirão para levar a oportunidade de compra do primeiro carro. Entre as facilidades encontradas, teremos a transferência do veículo gratuita, unidades com entrada a partir de R$ 990, sob consulta de condições, além de carros em perfeitas condições, com garantia de 90 dias (motor e caixa de marcha), tudo para fazer com que o nosso cliente tenha mais liberdade, mais segurança e mais comodidade em um veículo próprio”, disse.

Segundo ainda a organização, o Feirão ocorre, mais um vez, em um momento muito propício para a aquisição de um novo veículo, já que a venda de veículos novos subiu 12% em julho deste ano em comparação com o mesmo mês no ano passado. Só em julho de 2019, foram emplacadas 243.640 unidades de automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos (Fenabrave), que representa as concessionárias.

CSU do Parque 10

Palco de grandes eventos comunitários, no CSU do Parque 10 estarão disponíveis desde veículos utilitários a veículos de passeio e luxo. Haverá um gerente do banco parceiro estará em plantão durante todo o Feirão a fim de facilitar a aprovação de crédito na hora.

“Queremos que o público presente saia de lá já com dirigindo o seu carro. Pensamos em cada detalhe para facilitar a vida de quem quer ter um veículo próprio e poder ter a liberdade de ir aonde quiser, a hora que quiser, com segurança e conforto que só um veículo próprio pode oferecer”, disseram os organizadores.

Facilidades

Ainda dentre as facilidades, o futuro proprietário poderá contar com parcelamento em até 60 vezes, troca com troco e as taxas mais acessíveis do mercado, sob consulta de condições. Ao todo, são 12 renomadas concessionárias de veículos expondo no feirão, que já é um dos maiores eventos deste seguimento em Manaus.