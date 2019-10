De manicure a montador: confira as vagas de emprego em Manaus

Manaus- O Sistema Nacional de Emprego no Amazonas (Sine-AM), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, divulga 64 vagas de emprego para esta quinta-feira (31). Os interessados devem comparecer na sede do serviço, localizada na Galeria+, na avenida Djalma Batista.

A distribuição das senhas começa às 7h e o atendimento é das 8h às 15h. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade.As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Veja as oportunidades:

1 VAGA: COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Formação em Administração, Contabilidade ou Direito. Pós-graduação na área de Gestão. Experiência em coordenação de equipes de vendas. Será um diferencial inglês fluente, disponibilidade de horário e para viagens.

1 VAGA: INSTALADOR DE SEGURANÇA ELETRÔNICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior cursando.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Com CNH categoria “B”, curso de informática básica e conhecimento na função.

2 VAGAS: LÍDER DE MATERIAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Conhecimento em recebimento, Pacote Office, conhecimento em estoques, em Sistema SAP (integrado) e Curso de Operador de Empilhadeira.

1 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior cursando.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Cursando Administração 5° período, CNH categoria “B”, Pacote Office, conhecimento em controle de rota, refeitório e controle em contas a pagar.

2 VAGAS: BORRACHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Com experiência em serviços de carretas, trollers e cavalos mecânicos.

2 VAGAS: PINTOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Disponibilidade de horário.

1 VAGA: PIZZAIOLO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Com experiência em pizzaria, no preparo de massa, montagem e recheio. Disponibilidade de horário.

1 VAGA: POLIDOR AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Disponibilidade de horário.

1 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Experiência em restaurante e cursos na área. Disponibilidade de horário.

1 VAGA: COZINHEIRO À LA CARTE

Escolaridade: Ensino Médio completo.

Experiência: Com experiência.

Obs: Com experiência em cozinha à la carte e cursos na área de cozinha.

1 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Superior completo.

Experiência: Com experiência em CTPS.

Obs: Formação em Contabilidade, Finanças e áreas afins. Experiência comprovada em concessionária. Experiência em contas a pagar e receber, relatórios financeiros, notas fiscais, boletos e pagamentos.

2 VAGAS: TRADE DE MARKETING

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Formação em Marketing. Experiência na área de trade de marketing e inglês fluente. Com disponibilidade de horário.

20 VAGAS: MANICURE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com experiência.

OBS.: Conhecimento em manicure, alongamento de unhas e vendas. Com disponibilidade de horário.

15 VAGAS: SERVENTE DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental completo.

Experiência: Com experiência em CTPS.

Obs: Disponibilidade para trabalhar com limpeza pesada.

5 VAGAS: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Sem Experiência.

OBS.: Curso técnico em enfermagem. Disponibilidade de horário.

5 VAGAS: AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Experiência: Com Experiência.

OBS.: Disponibilidade de horário.

3 VAGAS: MONTADOR (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência: Com Experiência.

OBS.: Experiência em Produção e Curso de 5’S. Disponibilidade de horário.

