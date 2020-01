Amazon Game Zone vai contar com mostra de projetos de games digitais

Manaus - Na quinta-feira (19), acontece o 1º Amazon Game Zone, evento realizado pela Amazon Forest Game Studio da FPF Tech e do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT), das 14h às 18h, na sede da Fundação, localizada na Avenida Governador Danilo Matos Areosa, Distrito Industrial, em Manaus (AM).

O evento será voltado exclusivamente para a indústria de games da região, tendo como finalidade reunir entidades, desenvolvedores, designers, estudantes e outros profissionais interessados na criação de jogos digitais. Sendo assim, nesta primeira edição, foram convidados a participarem das diversas atividades oferecidas, professores de faculdades, desenvolvedores em geral, além de estúdios de games, fundações e institutos de tecnologia do Norte.

Programação

Durante o evento ocorrerão diversas atividades, tais, como: palestras, debates e workshops, bem como, outras atividades relacionadas com os jogos digitais, sob o comando de profissionais e especialistas desse segmento. Entretanto, além disso, também haverá uma mostra competitiva de games em desenvolvimento ou finalizados.

Mostra Competitiva

Assim, os participantes inscritos apresentarão os seus projetos e serão submetidos ao voto do público presente no evento para escolher o melhor projeto de game do 1º Amazon Game Zone, e ao final do evento, o competidor do projeto de game mais votado será anunciado como vencedor da mostra, recebendo como prêmio um notebook de alta performance AVELL G1750 MUV RTX.

De acordo com Olímpio Neto, CEO da Petit Fabrik e representante da Amazon Forest Game, a importância desse evento é sobretudo trazer visibilidade ao que está sendo feito hoje na região no campo de desenvolvimento de jogos digitais e discutir caminhos para o crescimento da indústria local.

“Já estamos com as presenças confirmadas de estúdios como a Petit Fabrik, Black River, a Flying Saci, além de outras entidades como a Samsung Ocean e Sebrae”, Olímpio contou. “Além de mostrar os games em desenvolvimento, o evento também tem um papel importante em orientar os participantes e interessados na área o que pode ser melhorado na indústria de desenvolvimento de jogos digitais”, comenta.

O 1º Amazon Game Zone também vai possibilitar a troca de experiência entre aqueles que estão atuando na indústria de games na região. “Vamos discutir o que está sendo feito aqui e buscar caminhos possíveis para expandir e impulsionar o nosso ecossistema local de games”, finaliza Olímpio.

Serviço

O que é - 1º Amazon Game Zone

Quando - Quinta-feira (19)

Horário - 14h às 18h

Local - FPF Tech - Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº 1170 - Distrito Industrial