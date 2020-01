Venda de smartphones cresce em todo país no último trimestre

A venda de celulares voltou a crescer em todo o mundo pela primeira vez em dois anos e, no Brasil, o mercado também tem dado sinais de reaquecimento.

Entre os celulares mais buscados estão os da Samsung e os da Huawei, mas a marca mais buscada pelos brasileiros este ano foi a Xiaomi, empresa chinesa que está cada vez mais caindo no gosto do nosso público.

Fim de ano é sempre época de presentear os outros e a nós mesmos e, como em todas as datas comemorativas, os celulares são objetos de desejo.

Pode ser uma boa época para trocar o seu de smartphone ou finalmente atender àquele pedido do seu filho ou sobrinho por um aparelho novo, mas, para isso, é importante saber como anda o mercado.

Crescimento mundial

Neste último trimestre, segundo dados da International Data Corporation (IDC), o mercado global de smartphones voltou a se reaquecer.

A pesquisa, que analisou as vendas em todo o mundo entre os meses de julho e setembro, mostrou crescimento de 0,8% no mercado brasileiro, número ainda pequeno, mas que já animou o mercado, aumentando as expectativas para 2020.

As marcas líderes

A Xiaomi, ainda nova no Brasil, figurou entre as mais pesquisadas, especialmente por conta dos preços, bastante atrativos para as funcionalidades oferecidas por seus modernos aparelhos.

A Samsung ficou no segundo lugar das buscas no Brasil, mas continua sendo a líder de vendas de smartphones em todo o mundo.

Outra que não para de crescer e teve quase 30% de aumento em suas vendas no mercado mundial em 2019 é a Huawei. Por aqui, ela ainda não é tão popular, mas a expectativa é que logo seja, especialmente por conta de uma parceria com a já consagrada marca Positivo.

A Apple também continua tendo o seu lugar em sua categoria, que é a de aparelhos mais caros, para um público mais exigente e com maior poder aquisitivo.

Motorola e LG também merecem destaque entre as que mais vendem.



Brasil tem 230 milhões de smartphones

O Brasil tem mais de 230 milhões de smartphones em uso, segundo a 30ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV).

Desde 2018, o Brasil já tem, em números, pelo menos um smartphone por habitante. Se levarmos em conta outros aparelhos, como notebooks, computadores e tablets, são dois dispositivos digitais por habitantes: 420 milhões de aparelhos digitais ativos.

O que dizem os especialistas

Analisando as últimas pesquisas do mercado de smartphones, especialistas da área acreditam que as vendas no Brasil devem continuar crescendo, especialmente com os aparelhos com preços mais acessíveis.

O preço, inclusive, é apontado como um dos principais motivos do crescimento das vendas no país. A explicação mais simples é a de que o aumento da concorrência, com cada vez mais marcas, tenha melhorado o custo-benefício dos aparelhos.

A tendência, segundo quem entende do assunto, é que a chegada de modelos mais novos ao Brasil aconteça cada vez mais rapidamente, o que acaba contribuindo para baixar os preços dos modelos mais antigos, que já estão nas lojas.

Os modelos mais procurados

Um dos principais destaques em buscas no último mês é o Redmi Note 8, da Xiaomi, que é a versão atualizada do seu antecessor, o Redmi Note 7, que também era campeão de buscas.

Os Galaxy A50 e A20, da Samsung são outros modelos que sempre aparecem entre os mais buscados. Os iPhones, principalmente os lançamentos o mais atual é o 11 continuam sendo bastante cobiçados, mas, por conta dos preços, muita gente fica só na pesquisa.

*Com informações da assessoria