Quer empreender? Especialista explica vantagens para investir

Flávio Coelho, especialista em Direito Tributário e contador, dá dicas | Foto: Divulgação

Com o índice de desemprego em alta no Brasil e buscando uma renda alternativa, muitos estão investindo em ter seu próprio negócio. Mas você sabe as vantagens de se ter uma empresa regulamentada? O especialista em Direito Tributário e contador, Flávio Coelho, explica se vale a pena abrir uma empresa e quais os pontos favoráveis disso.

Empresa regularizada, o que quer dizer isso?

Quando se tem uma empresa, a primeira preocupação que você deve ter é mantê-la regularizada, pois isso te dá várias vantagens como: a emissão da certidão negativa de débito e alvará de funcionamento, isso é necessário para que você possa ter crédito nos bancos.

O primeiro passo é ter o CNPJ, que é o comprovante de cadastro da empresa, onde consta o nome, as atividades, endereço e mostra que a empresa está realmente ativa e regular. Mas sobre isso, falamos mais a frente.

Emissão de nota fiscal

A emissão da Nota Fiscal dá segurança para você e mais ainda para seu cliente, pois ele tem um comprovante de pagamento. Além de garantir uma segurança na troca do produto e comprovação de despesa, que também são vantagens de abrir uma empresa.

Registro dos seus empregados

Um dos maiores índices de processos trabalhistas é o fato das pequenas empresas, sem registro, contratarem funcionários. Com o CNPJ, sua empresa estará regularizada e vai poder registrar funcionários sem ter esse problema.

O registro do funcionário deverá ser realizado em até 48 horas e o exame admissional antes do início do trabalho, para que você não tenha problemas. Mas é preciso saber que com a sua produtividade, o funcionário se paga e lhe paga. Já você como empresário fará outra parte para captar clientes, fazer marketing, financeiro, e etc.

Com movimentação bancária e faturamento você terá crédito para investir

Abrir uma conta jurídica vai lhe dar uma segurança bem maior nas operações, você poderá emitir boleto para receber, poderá ter a máquina de débito e crédito para passar cartões.

Movimentação financeira e faturamento com nota fiscal, facilitam a comprovação de renda e fatura, fazendo com que o banco comece a lhe passar crédito.

Com crédito bancário você pode investir em máquinas, equipamentos, marketing empresarial, estrutura para sua empresa, entre outros. Um conselho: Não faça empréstimos para quitar dívida pessoal ou para uso pessoal, a verba deve ser investida única e exclusivamente na empresa.

Poderá comprovar renda como sócio ou distribuição de lucro

Um dos problemas dos proprietários e sócios de empresa é que, o dinheiro faturado é da empresa e não do dono, e o sócio ou proprietário não faz retirada de pró-labore, que é o salário do sócio por trabalhar na empresa, e nem faz distribuição de lucro, mas quando se tira o pró-labore e/ou a distribuição de lucro, facilmente é um comprovante de renda .

Fazendo a retirada do pró-labore e distribuição de lucro se tem o comprovante de renda dos sócios, lembrando que distribuição de lucro é isento de imposto, pois a empresa já pagou todos os imposto, essa é outra vantagem.

Perspectiva de crescimento e poder ganhar mais dinheiro

Quando se tem uma empresa a idéia é justamente ganhar mais dinheiro do que quando era empregado ou quando era irregular, a empresa lhe dá o maior destaque para que seu faturamento aumente.

Fazendo a coisa certa, planejada e estruturada a tendência de crescer é bem maior.

Lembre que empresa é um investimento, você tem uma verba que se chama capital social e investe nessa empresa, seja em venda de produto ou serviço.

O lucro é o retorno do investimento, então quanto mais tempo e dinheiro você aplica nesse investimento chamado empresa, logo o retorno será maior.

Isso é uma grande vantagem de abrir uma empresa saber que você pode ganhar muito mais.

Trabalhar com o que gosta e o que sabe fazer

Tenho certeza que você vai montar um negócio porque gosta, pois se você montar um negócio que não gosta, só por dinheiro, você já entrou com o pé esquerdo e pode ter certeza que não vai dar certo.

Trabalhe com o que gosta e não vai trabalhar nenhum dia sequer, esse é um ditado popular, e é verdade. Trabalhe com o que você gosta e o que você sabe, imagina você monta um negócio que não sabe nem pra onde vai? ´Óbvio que isso vai dar errado.

Embora o empresário trabalhe mais do que o funcionário, com mais exigências e responsabilidades, você vai ter um certo conforto e segurança, pois trabalha com o que gosta e com o que tem conhecimento.

Se você sabe o que está fazendo, você sabe o que está errado, o que pode melhorar, isso vai te dar um diferencial no mercado, pois você se auto-avalia.

Realizar o sonho de ter uma empresa

Muitos têm o sonho de ter um negócio próprio, outros não, mas se você está lendo esse artigo, pesquisando as vantagem de abrir uma empresa tenho certeza que esse é um dos seus sonhos.

E qualquer sonho você sabe que tem dificuldades, mas depois da tempestade vem a bonança. Dificuldade qualquer sonho vai ter, dias ruins, dias bons, mas trabalhar, ver e sentir o resultado no bolso principalmente, mudando a qualidade de vida, isso não tem preço. É uma das vantagens de abrir uma empresa, de ser empresário e de olhar pra trás depois e ver que tudo valeu a pena.

Desvantagens de abrir uma empresa

Falar de desvantagens são poucas, primeiramente, muita dor de cabeça, responsabilidade e ansiedade.Mas com certeza uma das desvantagens é o tempo, você terá que dar mais tempo para o seu negócio, para estudar, testar, para organizar.

Realmente eu não vejo desvantagem em abrir uma empresa só vejo vantagem, não tem coisa melhor do que você ter um negócio próprio ter resultado e saber que trabalha com o que gosta.

Como abrir minha empresa

Para ter as várias vantagens de abrir uma empresa, confira alguns pontos necessários:

- Atividade definida da empresa;

- Endereço da empresa (não pode ser em conjunto, condomínio, terreno);

- Saber se a empresa vai ser individual ou LTDA;

- Definir o capital social da empresa, que é o valor que irá investir;

- Definir um nome (razão social) ou no caso se for empresa individual será o nome do titular e poderá usar o nome fantasia.;

O que preciso para começar o processo de abertura de empresa

- IPTU do endereço da empresa

- Atividade definidas

- Razão social definida

Estando com essas informações, daremos entrada no portal de registro da empresa para a viabilidade, depois de aprovado o endereço e a razão social começa o processo na Junta Comercial do Estado.

Agora para assinatura do processo será necessário o certificado digital pessoa física do titular ou dos sócios, de todos os sócios.

Uma dica: procure ajuda de um profissional para fazer a abertura da sua empresa, pois são vários detalhes, como cnae, capital social, regime tributário, fazer algum desses de forma errada vai prejudicar e muito a empresa que você acabou de criar, podendo ter prejuízos lá na frente.

Você vai precisar ter cadastro nos seguintes órgãos:

JUCEA – Junta comercial do Estado

É o órgão onde vai ser registrado o contrato social, o requerimento de empresário se for empresa individual, enfim é o órgão responsável por registrar os atos de empresas mercantis.

Atualmente, o processo está em forma digital e a assinatura do documento é feita através do certificado digital da pessoa física responsável. Se for individual, o responsável assina, se for LTDA todos os sócios terão que ter o certificado digital para assinar o documento.

Na junta comercial também se registra as alterações contratuais, transformações, e balanços patrimoniais da empresa, com o documento de registro da sua empresa, você poderá usufruir das vantagens de abrir uma empresa.

Receita Federal – CNPJ

É o cadastro do CNPJ da empresa, onde vai contar o número do CNPJ, endereço, email, telefone para contato. Hoje o processo é integrado com a Junta Comercial, o contrato já sai registrado e com o cadastro do CNPJ.

Inscrição Municipal

Caso sua empresa seja comércio terá que ter a inscrição municipal para que seja emitido o alvará de funcionamento, que toda empresa tem. Entretanto, com a nova lei, algumas atividades básicas não são obrigadas a terem alvarás, isso já é uma vantagem de abrir uma empresa, na verdade uma pequena empresa.

Para empresa prestadora de serviços é essencial ter a inscrição municipal, pois é a partir dela que será emitido a Nota Fiscal de serviço e posteriormente o alvará também.

Inscrição Estadual

Para empresa de comércio que vende produtos físicos é necessário ter a inscrição estadual para poder comprar e emitir cupom fiscal ou nota fiscal. Loja de produto que emite nota fiscal tem mais vantagens, dá maior segurança para seu cliente.

Esses são alguns cadastros básicos para quem abriu a empresa e precisa se regularizar para trabalhar normalmente.

Para que você evite problemas ao não fazer um procedimento correto e não tenha que lidar com a burocracia, um contador se torna essencial no processo de regularização da empresa.

Um exemplo é que o contador vai lhe auxiliar na escolha do regime tributário, isso influencia diretamente no preço do seu serviço e/ou produto e principalmente no seu lucro.

Lucro presumido, alíquota é 16,33% e tem vários fatores, vai de região para região, tem lugares que o ISS é 3% em Manaus o ISS é 5%

Simples Nacional para comércio anexo I começa com 4%, agora olha só a diferença, e como você vai saber qual a sua alíquota, em qual sua atividade se encaixa? Exatamente, com um contador.

O que temos que entender que abrir uma empresa é como um filho, você tem que cuidar, tem as declarações mensais, trimestrais, anuais, impostos a pagar, tem alvará e toda burocracia que uma empresa requer.

Ocorre que o pessoal abre uma empresa, não cuida, não procura um contador, tem problemas e acaba desistindo. Não desista, siga em frente procure ajuda de um consultor um contador para lhe acompanhar.

O The Control é um escritório de contabilidade especialista em abertura de empresa, tanto micro como pequenas. Nos últimos anos, já foram constituídas mais de 200 empresas. Entre em contato com nosso escritório via WhatsApp (92) 9.9506-0676 e solicite um orçamento gratuito sobre o seu projeto.