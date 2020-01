94,4% dos trabalhadores por conta própria sem CNPJ

O Amazonas foi um dos Estados brasileiros com menor percentagem de pessoas que trabalham por conta própria e possuem empreendimento registrado no CNPJ, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua 2018 (PNADc) divulgados nesta quarta-feira (18), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 94,4% trabalham sem ter empreendimento com o registro.



Esses resultados fazem parte das características adicionais do mercado de trabalho (2012-2018). A pesquisa apresenta dados sobre a associação de pessoas ocupadas a sindicato; a associação à cooperativa de trabalho ou produção; turno trabalhado; registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); tamanho do empreendimento e local do estabelecimento em que se trabalha.

Trabalhadores sem CNPJ

Em 2018, o Amazonas era uma das Unidades da Federação com menor percentual de empregadores ou trabalhadores no trabalho principal em empreendimento registrado no CNPJ, que representavam 10,7% das pessoas ocupadas. O Maranhão apresentou a menor percentagem (9,4%) e o Amapá a segunda menor (10%); a Unidade da Federação com maior percentual de pessoas ocupadas com empreendimento registrado no CNPJ foi Santa Catarina, com 42%.

A pesquisa também possui dados sobre o percentual de trabalhadores por conta própria em empreendimento registrado no CNPJ, excluindo os empregadores, e nesta variável, o percentual cai em todo o país, e no Amazonas registrou o segundo menor percentual (5,6%), ficando acima somente do Amapá (3,6%) no ranking das Unidades da Federação.

A média nacional foi superior à média do Amazonas (5,6%), somando 19,4% nesta variável da pesquisa, e também na variável que considerou empregadores ou trabalhadores por conta própria no trabalho principal em empreendimento registrado no CNPJ, que somou 29% na média nacional, e no Amazonas 10,7%.

Considerando somente os empregadores em empreendimento registrado no CNPJ, o Amazonas sobe de posição em relação às Unidades da Federação, ficando numa posição intermediária (15ª), com 71,1%. São Paulo foi o Estado com maior percentual (88,3%) e o Pará (51,1%) o Estado com menor percentual de empregadores com CNPJ.

Apesar de ter subido de posição nessa variável, o Amazonas também tem percentual menor que a média nacional (79,4%).

Se por um lado, o percentual de trabalhadores por conta própria com empreendimento registrado no CNPJ diminuiu de 6,6%, em 2017, para 5,6%, em 2018, no Amazonas; por outro, o percentual de empregadores com empreendimento registrado no CNPJ aumentou de 69,6%, em 2017, para 71,1%, em 2018.

Em 2012, os trabalhadores por conta própria com CNPJ eram 8,7% e os empregadores eram 64,8%, no Estado, ou seja, há um aumento constante no percentual de empregadores e uma diminuição no percentual de trabalhadores por conta própria com empreendimento registrado no CNPJ, ao longo dos anos.