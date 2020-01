Em que horário os shoppings de Manaus vão funcionar no fim de ano?

| Foto:

Manaus - Com a chegada do fim de ano e a maratona de compras, os centros comerciais de Manaus prepararam horários especiais. Veja os horários dos shoppings da cidade nesse período natalino e prepare-se para as compras:

Até o dia 23 de dezembro, o shopping segue no horário padrão, com a praça de alimentação funcionando das 10h às 22h, as lojas e quiosques das 9h às 21h.

Na véspera de Natal e de Ano Novo, dias 24 e 31, o shopping opera em horário diferenciado. A praça de alimentação funciona das 10h às 17h, e lojas e quiosques das 9h às 17h. Já nos dias 25 de dezembro e 1° de janeiro, a praça de alimentação e lojas não irão abrir - apenas as salas de cinema da irão funcionar a partir das 13h30.

Amazonas Shopping

Até quinta-feira (12), o o horário de funcionamento do Amazonas Shopping será o seguinte: lojas e restaurantes abrirão das 10h às 22h e o supermercado das 8h às 22h.

Na sexta-feira (13) e sábado (14), o horário será ampliado. O centro de compras irá funcionar das 10h às 23h. No domingo (15), os restaurantes e lojas do centro de compras estarão abertos das 12h às 22h, e o mercado das 8h às 22h e a Smart Fit das 9h às 15h.

Do dia 16 até 20, a Praça de Alimentação e as lojas do Amazonas Shopping funcionarão das 10h às 23h, e supermercado das 8h às 23h e Smart Fit das 9h às 23h.

Nos dias 21 e 22 de dezembro, o atendimento terá duas horas a mais. Os restaurante e lojas do shopping abrirão das 10h às 24h. Já no dia 23, o Amazonas Shopping ficará aberto das 9h às 24h.

No dia 24 (véspera do Natal), o horário será das 9h às 18h. No dia de Natal, 25, apenas a praça de alimentação funcionará no centro de compras.

Do dia 26 a 30 o horário de funcionamento do Amazonas Shopping será normal, das 10h às 22h. No dia 31 (véspera de Ano Novo) o shopping abrirá das 10h às 18h. No dia 1º de janeiro, apenas a praça de alimentação funcionará no centro de compras.

Shopping Ponta Negra

À exceção deste domingo (15), dia em que funcionará das 12h às 22h, até o dia 20, o Ponta Negra opera até as 23h. Entre os dias 21 e 23, será facultativo o funcionamento até à 0h.

Na véspera de Natal (24), o empreendimento irá operar das 9h às 18h, no dia 25, as lojas estarão fechadas e a abertura será facultativa para a praça de alimentação e lazer.

Já na véspera de Ano Novo (31), o funcionamento será das 10h às 18h. E, no dia 1° de janeiro, as lojas estarão fechadas e a abertura será facultativa para a praça de alimentação e lazer.

Manauara Shopping

A partir dessa sexta-feira (13), o Manauara Shopping vai funcionar em horário especial. De 16 a 20 de dezembro, o horário de funcionamento será das 10h às 2h, e dos dias 21 até 23, o horário será das 10h até meia noite.

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o funcionamento será das 9h às 18h. Entre os dias 26 e 30 de janeiro, não haverá alterações no horário de funcionamento e no dia 31 será das 10h às 18h.