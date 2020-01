5 melhores destinos com roteiro LGBTQ+

Viajar é sempre uma experiência empolgante. Felizmente, cada vez mais as cidades têm se mostrado mais inclusivas e receptivas à diversidade. Confira os destinos e roteiros LGBTQ+ friendly e compre já sua próxima passagem de ônibus !

São Paulo

É impossível deixar de incluir a cidade que recebe a maior Parada Gay do mundo nesta lista. Sampa é uma cidade enorme, super cosmopolita e para todos os gostos, tem de tudo: vida noturna, cultura e gastronomia de domingo a domingo.

Os pontos turísticos para não deixar passar são:

Avenida Paulista

O coração da cidade e um verdadeiro cartão-postal. Ali é possível caminhar entre os arranha-céus, fazer compras e, de quebra, visitar o MASP (Museu de Arte de São Paulo), um dos prédios mais icônicos do Brasil.

Aos domingos, as pistas de carros ficam fechadas, então os pedestres, artistas e músicos tomam conta do espaço, criando uma atmosfera super diversa e criativa.

Largo do Arouche

Um ponto central do cenário LGBTQ+ da cidade, o Largo do Arouche fica na região central e abriga, além de vários bares e restaurantes, o Museu da Diversidade Sexual.

Ibirapuera

O Parque Ibirapuera é o mais visitado na América Latina e um dos mais fotografados do mundo! Com 158 hectares, ele tem grandes áreas verdes, um lago cheio de peixes e aves e ciclofaixas.

Para os amantes da arquitetura, é um destino imperdível, já que as construções ali presentes há museus, auditório, pavilhões e marquise são de autoria de ninguém menos que Oscar Niemeyer.

Florianópolis

Essa cidade chamada de Ilha da Magia é uma das mais bonitas do Brasil. Quem gosta de praia não vai ter problemas em encontrá-las, já que Floripa possui mais de 40 delas! Quem for visitar a capital de Santa Catarina tem que passar pela:

Ponte Hercílio Luz

O cartão-postal é a ligação entre a parte continental da cidade com a parte insular. Construída em 1926, ela fica especialmente bonita ao entardecer.

Lagoa da Conceição

Esse é o local do agito, com vários bares, restaurantes e baladinhas para todas as tribos. Também é possível praticar barco, windsurf na lagoa, ou fazer piquenique nas margens.

Galheta

Essa é uma praia de nudismo opcional bastante frequentada pelo público LGBTQ+. O acesso é via trilha, e ali as ondas são muito boas para surfar.

Recife

O apelido de Veneza Brasileira não deixa a desejar. Recife conta com pontos turísticos históricos, belas praias e, ainda por cima, uma cena cultural diversa e acolhedora.

Praia de Boa Viagem

Mencionada na canção Belle de Jour de Alceu Valença, essa é uma praia que vale a pena conhecer. Ela está localizada na área urbana de Recife, portanto, tem bastante infraestrutura de comércio e lazer, com vários quiosques.

Mas cuidado ao entrar no mar. A Praia de Boa Viagem também é famosa pela presença de tubarões em suas águas, então, é preciso ficar atento à sinalização de onde é seguro mergulhar.

Praça da República

Um ponto histórico da cidade, a praça contém o Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do Governo do Estado, o Teatro de Santa Isabel, o Palácio da Justiça e o Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco.

Galeria Joana D’Arc

A galeria reúne lojas de roupa, design, estúdios de tatuagem, além de barzinhos e um happy hour agitado. O clima descontraído, alegre e diverso faz da galeria um ponto de encontro da comunidade LGBTQ+.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro continua lindo? Pode apostar que sim. A Cidade Maravilhosa continua encantando gerações de turistas com sua história, belezas naturais e espírito alegre!

Cristo Redentor

Não dá para visitar o Rio sem passar pela sétima maravilha do mundo moderno e fazer uma foto ali em cima.

Pão de Açúcar

Aproveitando o percurso, subir o Pão de Açúcar de bondinho é praticamente obrigatório. De lá, é possível ter a vista espetacular do mar, das praias e da cidade.

Posto 8

Essa praia em Ipanema é conhecida, carinhosamente, como Farme Gay e tem bandeiras LGBTQ+ espalhadas. Ela é frequentada por todos os tipos de público e apreciada pela inclusividade.

Brasília

Eleita em 2008 pela Organização dos Estados Americanos como Capital Americana da Cultura, Brasília é um destino muito procurado por sua arquitetura internacionalmente reconhecida. Conheça alguns ícones da cidade:

Praça dos Três Poderes

Estão na praça o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Poder Judiciário. Cada prédio possui um desenho único e icônico, assinado pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Biblioteca Nacional

Apaixonado por leitura? Uma visita à Biblioteca Nacional vale a pena. O acervo conta com, aproximadamente, 25 mil obras de diversas áreas do conhecimento.

Vida noturna

Existem mais baladas do que é possível listar em BSB. A vida noturna é agitada e com opções para todxs.