Governo do AM começa a pagar segunda parcela do décimo a servidores

Cerca de 80 mil funcionários públicos receberão o benefício, que deve injetar, aproximadamente, R$ 150 milhões na economia local. | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas começou a pagar, nesta quinta-feira, (19), a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Cerca de 80 mil funcionários públicos receberão o benefício, que deve injetar, aproximadamente, R$ 150 milhões na economia local.

Os primeiros a receber são os servidores dos grupos 1 e 2, abrangendo aposentados, pensionistas, policiais militares, bombeiros, servidores da capital e do interior da Susam e Seduc, servidores do interior da Sefaz, Idam, Sepror, SNPH, UEA, Seap e Adaf.

Nesta sexta-feira (20/12), será efetuado o pagamento para os demais servidores, que fazem parte do grupo 3.

Calendário

O Governo do Amazonas efetuou o pagamento da primeira do 13º salário do funcionalismo estadual nos dias 21 e 22 de novembro. Ao todo, após o pagamento da segunda parcela, terão sido injetados R$ 430 milhões na economia.

O pagamento mensal dos servidores também obedece a esta divisão de grupos, sendo feito sempre em dois dias distintos, até o 5º dia útil de cada mês subsequente. O novo calendário de pagamentos do funcionalismo estadual para 2020 será divulgado oficialmente no Diário Oficial do Estado.