‘Abono de Natal’ garantido aos servidores do TJAM hoje (20)

Manaus - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), desembargador Yedo Simões, anunciou a concessão de abono natalino para pelo menos 1,6 mil servidores do Tribunal. O recurso foi confirmado a ser depositado hoje (20) na conta dos servidores.

“Os servidores do Tjam foram os mais produtivos do país. Temos que premiá-los pelo trabalho desempenhado ao longo do ano. Nós fazemos uma economia durante o ano para pagar o abono no final”, confirma.



O desembargador contou também que o 13º salário já foi pago.



Em 2017, a proposta do abono equivalia ao dobro do auxílio-alimentação R$ 1,5 mil pago aos servidores do judiciário. Ou seja, no valor de R$ 3 mil.



Concurso



O concurso do Tjam está na fase conclusão. “Temos prazos para recurso e definição dos concursandos de cotas. Tem uma série de coisas que estão sendo analisadas, depois são julgadas e homologadas pelo Pleno e em seguida nós nomeamos”.

2020



O desembargador contou que ano que vem pretende dar continuidade as ações positivas para que o Tribunal continue cumprindo todas as metas e amplie a área de tecnologia. “Estamos implantando o reconhecimento facial e a inteligência artificial. Tudo isso vai ser agregado a essa produtividade. Então estamos iniciando em janeiro com esta nova fase, sempre olhando lá na frente”.

O Tribunal trabalha isso para cumprir não só a questão da produtividade, mas acessibilidade, saúde e segurança.



“O projeto de identificação facial vai integrar todos os órgãos de segurança. Nós vamos aposentar nossas máquinas de pontos, porque a partir do momento que o servidor entrar no terminal ele vai ser reconhecido facialmente e automaticamente é registrado o ponto dele. Isso evita longas filas no final do expediente”, conta.