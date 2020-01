AM registra alta de 451% no saldo de empregos em novembro

Manaus - O Amazonas teve um cenário positivo na geração de empregos em novembro deste ano com um aumento de 451% na comparação com igual ao ano passado. O comércio foi responsável pelo desempenho com a contratação de 3,8 mil pessoas. Os dados são do Ministério do Trabalho, que divulgou o relatório do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados hoje (19).

Em todo o Amazonas teve um saldo de 1589 vagas formais no mês de novembro, uma diferença de 11,6 mil admissões e 10 mil demissões. Já em novembro do ano passado, o Amazonas teve um saldo de 288 empregos. O estado também teve aumento de 144% em comparação a outubro deste ano, em que registrou um saldo de 651 mil empregos formais.

O resultado positivo foi puxado principalmente pelo aumento no comércio com saldo positivo de 1,5 mil empregos. Em novembro deste ano, o comércio teve um dos melhores resultados, com a contratação de 3,8 mil pessoas.



Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), Ralph Assayg, o aumento de empregos deve-se ao período das festas de fim de ano, onde há uma maior movimentação do comércio e consequentemente a contratação de mão de obra. “Nós temos um maior número de pessoas contratadas nos últimos meses, uma perspectiva das empresas que inauguraram. Temos no total mais de 90 lojas que abriram durante o ano e isso tudo impacta em relação a estes resultados”, avalia.



Segundo o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM), Aderson Frota, o comercio hoje é o responsável pelo maior volume de empregos registrados no Amazonas, quase 400 mil pessoas estão em postos de trabalho no comércio, serviços e turismo.



“O comércio demonstrou crescimento muito substantivo no terceiro trimestre desde foi quando a economia melhorou o índice de confiança do consumidor. Houve a liberação do Fundo de Garantia. O governo induziu os bancos a negociarem as taxas de juros. Veio o 13° salário, então sentimos que houve uma série de fatores no aumento das vendas e isso propiciou exatamente a contratação de mais pessoas”, diz.



De acordo com Aderson, o setor espera crescer até o final do último trimestre crescer entre 4 % a 6%. “Nós temos incremento nas vendas do varejo e isso favorece a atividade comercial. Esperamos que este aumento se propague para 2020 e com isso vamos ter cada vez mais empregos”.