Oi investe mais de R$ 100 milhões no Amazonas de janeiro a setembro

Manaus - A Oi investiu mais de R$ 100 milhões no Amazonas de janeiro a setembro de 2019, um aumento de 195% em relação ao mesmo período do ano anterior. A operadora implantou rede de fibra ótica na cidade de Manaus e investiu na modernização de 100 sites de sua rede móvel. A Oi oferece rede 4,5G nas cidades de Manaus e Presidente Figueiredo e cobertura 4G em 22 cidades do estado.

A Oi vem implementando com êxito seu plano estratégico de transformação com foco na massificação da fibra ótica no país e em negócios de maior valor agregado e com tendência de crescimento e visão de futuro. Nesse sentido, sua estratégia está direcionada para serviços como banda larga de alta velocidade com fibra (FTTH), incluindo IPTV e conteúdo OTT, soluções B2B (corporativas e empresariais) com foco em serviços integrados e TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), soluções de atacado e crescimento da móvel com foco no segmento pós-pago e evolução para 5G.

*Com informações da Assessoria