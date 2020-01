Seis dicas para usar os pontos do cartão de crédito com segurança

São Paulo - Visto como um dos maiores vilões do orçamento familiar, o cartão de crédito pode ser um forte aliado do consumidor, quando usado de forma consciente, segundo especialistas. Além de uma boa opção para compras maiores e que, muitas vezes, precisam ser parceladas, os programas de fidelidade ou de pontos também concedem vantagens ao usuário. Operadoras possibilitam a troca dos pontos por benefícios, que variam desde passagens aéreas até produtos e outros serviços.

Para o economista Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar), os clubes de pontos podem oferecer muitas vantagens. “É um serviço que pode impactar positivamente nas finanças, garantindo uma certa economia na hora de pagar por alguns produtos”, comenta.

Milhas aéreas e descontos em produtos e outros serviços são algumas das vantagens do uso consciente do cartão | Foto: Reprodução

Mas o economista alerta também para os riscos do mau uso do cartão. “É preciso apenas utilizar com consciência para não se endividar. Pagar sempre o valor completo da fatura e evitar o parcelamento para não pagar taxas e juros são importantes”, orienta.

Para usar os pontos com segurança, Felisoni dá algumas dicas para identificar as reais vantagens dos programas oferecidos pelas operadoras de cartão de crédito.

Entenda o que são os pontos:

Muitas operadoras oferecem um ponto a cada dólar gasto, seja no Brasil ou no exterior. Ou seja, você precisa gastar o valor equivalente ao dólar para conseguir juntar um ponto de vantagem. A quantidade dos pontos vai determinar o “brinde” disponível. Cada agência possui uma conduta própria em relação aos custos e benefícios. Por isso é importante entender como funciona com a sua operadora para definir a melhor estratégia para acumular pontos.

Conheça os benefícios

As milhas aéreas são as trocas mais comuns dos usuários, mas os clubes de fidelidade muitas vezes, também oferecem descontos em produtos, diárias em hotéis, jantares, troca em roupas, eletrônicos, utensílios domésticos, entre outras opções. Para conhecer as possibilidades de resgate, geralmente, cadastre-se no site do programa ou entre em contato com a operadora do seu cartão.

Validade dos pontos

Os pontos possuem prazo de validade. Fique atento para não perder todos os pontos que levou tempo para juntar. Acompanhe a evolução da pontuação na fatura ou no site do cartão.

Valor para transferir os pontos

Clubes de milhagem, como Smiles e Multiplus por exemplo, aceitam pontos externos. Assim é possível acumular os pontos em um único lugar, o que é mais vantajoso quando a intenção é viajar. Por exemplo, se você tiver 15 mil pontos em grupos como o Multiplus, mas precisa completar com mais 2 mil para conseguir pegar as passagens, você pode solicitar a transferência. Geralmente, as operadoras cobram taxa, mas o custo costuma ser baixo e compensa o investimento. Atente-se apenas ao tempo que os pontos levam para migrar, para se planejar sempre que optar por esse serviço.



Anuidade

Em alguns casos, os pontos também são convertidos na anuidade do cartão. Mas, segundo Felisoni, se a operadora concede muitos benefícios, em geral a anuidade pode ser mais alta do que o comum. Dependendo do valor da taxa, é mais vantajoso ter um cartão sem o clube de fidelidade, mas com anuidade zero.

" Entenda se a taxa vale o que o programa oferece. Compare o preço real do prêmio para avaliar se o desconto vale a pena no momento " Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar, sobre os cuidados com o uso do cartão

Limite do cartão



Aqui Felisoni faz um alerta. “Quando o consumidor acumula muitos pontos, significa que está usando o cartão de crédito com frequência. Isso pode gerar dividas difíceis de pagar e pode virar uma bola de neve. É preciso usar com consciência”, orienta o economista.





