Volta às aulas: como economizar na compra do material escolar

Manaus - Enquanto crianças e adolescentes aproveitam as férias, os pais já se preocupam com a compra do material escolar para a volta às aulas. O que vale na hora de comprar cadernos, livros, canetas, agendas, pincéis e outros produtos é muita pesquisa para garantir o menor preço, assim como antecipar ao máximo as compras de volta às aulas. É o caso da pedagoga Ana Paula Santos, que já gastou R$ 2,5 mil em dezembro todos os itens da lista da escola particular da filha, Ana Letícia.

“Sempre procuro comprar em dezembro assim que recebeu a lista. É mais tranquilo. Costumo comprar em loja física, mas esse ano comprei na Amazon e na Estante Virtual. Comprei livros usados com preços bem mais barato", diz a mãe, que costuma pesquisar bastante pela internet antes de efetuar a compra e conseguiu economizar no preço de alguns livros buscando opções em lojas virtuais.



Vendas

Mães economizam comparando preços e reaproveitando material do ano anterior | Foto: Leonardo Mota

Antecipar as compras também é a recomendação de representantes de livrarias em Manaus. De acordo com a compradora da Livraria Lira, Grace Siqueira, as escolas já liberam as listas no início de dezembro e, quanto mais cedo os pais adquirirem os itens, melhor.



“Em dezembro, temos estoque limitado de produtos promocionais, com preços lá embaixo. São vários itens que acabam muito rápido. Além disso, o pai pode vir e ser atendido com mais tranquilidade, pois no rush de volta às aulas em janeiro e fevereiro, a loja fica mega lotada”, diz Grace. Segundo a compradora, as famílias que costumam viajar nas férias também antecipam as compras para passarem o período despreocupadas.

A estimativa de crescimento de vendas a partir de dezembro é de 5% a 10%, informa Grace, que acredita que a liberação de benefícios como 13º salário e FGTS ajudam a impulsionar as vendas no último mês do ano.

Ticket

Consumidores encontram grande variedade de preços no mercado | Foto: Leonardo Mota

O gasto com material escolar depende muito da escola e do número de filhos estudantes. Algumas famílias investem até R$ 2 mil nesses itens; já em outras, como a da professora Maria Souza, que tem uma filha de 10 anos, esse custo será em torno de R$ 595. São os livros didáticos os itens que mais pesam na lista. “O material até está em conta, a gente consegue encontrar num preço acessível em várias lojas. Mas são os livros que exigem mais pesquisa. Um só volume chega a custar R$250”, diz.



Para fugir dos preços disparados em janeiro e fevereiro, Maria também deixa para comprar alguns itens não urgentes após o início das aulas. “Também tento reaproveitar o máximo que posso os materiais do ano passado, como régua, estojo e tintas”, completa.



Garantir a variedade dos preços é uma das preocupações na Livraria Concorde, outra gigante no segmento de material escolar em Manaus. “Buscamos trabalhar com um grande número de fabricantes e ter a maior gama de produtos possíveis para atender todos os públicos sem ter preço abusivos, mas mantendo a qualidade”, diz o gerente de vendas da livraria, Henrique Rodrigues.



Economize

O educador financeiro André Torbey dá dicas de como economizar na compra dos materiais analisando a lista dos materiais para verificar se algum item pode ser reutilizado no ano posterior. “Ensinar as crianças a preservar os materiais é uma excelente alternativa para economizar. Pesquise bem os preços e, se possível, nas lojas físicas e pela internet. E sempre peça descontos, algumas lojas dão desconto para compras em maior quantidade. Pode ser interessante para os pais se juntarem e fazerem compras coletivas”, declara.

Muitos especialistas dizem que não é uma boa ideia levar as crianças junto nesse momento, o educador financeiro Reinaldo Domingos revela que às vezes, na presença delas, acaba-se gastando mais. No entanto, esse é um ótimo momento para educá-las financeiramente.

Campanhas

Vendas devem crescer até 10% nas livrarias | Foto: Leonardo Mota

Para atrair o consumidor as livrarias investem pesado em promoções. Na Lira, a campanha “Volta às Aulas de Carro Novo” dará um carro 0km para o cliente sorteado, além de também premiar tablets e um notebook. Já na Concorde, a promoção “Volta às Aulas Premiada” dará aos consumidores sortudos 4 smart TVs e um Fiat Mobi 0 km. “É um incentivo a mais para o cliente se sentir valorizado. Já fazemos a campanha há alguns anos e a adesão é muito boa. Afinal, quem não quer começar o ano com um carro novo?”, diz a representante da Livraria Lira.