Decoração de Natal em Manaus repletas de charme

Manaus - Decorar a casa para o Natal é uma tradição que muitos amazonenses cultivam, todos os anos. Alguns preferem desempoeirar o que estava no depósito, mas há aqueles não tem medo de investir para ter uma casa bem ornamentada. Os gastos podem variar de R$ 2,5 mil até R$ 15 mil. A poucos dias do Natal, diante desse movimento, o setor especializado nesses produtos já contabiliza vendas 30% superiores em relação ao no mesmo período de 2018.

A dentista Dhébora Lima, de 30 anos, é uma dessas pessoas. "Eu gosto de qualquer época do ano que dê para decorar minha casa", diz. No seu lar tem decoração temática o ano todo, desde a páscoa ao halloween. "Para mim, é uma terapia", avalia. Para este Natal, ela optou por destacar a fachada de sua casa. "Dentro de casa tem poucas decorações. Apenas a árvore e algumas coisas espalhadas. Mas, o foco foi a frente", explica.

Dhébora Lima que cuidou de toda decoração natalina da sua casa, desfruta do clima com a sua família | Foto: Lucas Silva

Dhébora explica que se inspirou no estilo das casas norte-americanas, conhecidas por terem decoração extravagantes neste período. "Eu cresci montando árvore de Natal. Sempre morei em apartamento, mas eu tinha o desejo e o sonho de ter uma casa para decorar a frente, como as eu via quando ia aos Estados Unidos", lembra. No ano passado ela se mudou para a casa onde está hoje e desde então pode realizar este sonho.

" A gente mora num condomínio que tem um estilo americano, então a frente da casa já proporcionou isso. Eu fiz tudo sozinha. Só contratei uma pessoa para colocar os piscas e a estrela na parte de cima da casa. Mas acompanhei tudo de pertinho " Dhébora Lima, dentista, sobre como trabalhou para ornamentar a sua casa

A grande motivação para tanto empenho são seus filhos, um menino de três anos e uma menina de cinco. "Eu faço pelos meus filhos, eles amam e sempre queriam isso. Eu tive depressão ano passado, então isso é uma terapia mesmo ", conta a dentista.



Para realizar o sonho, Dhébora conta que o investimento da decoração lhe custou entre R$ 7 a 10 mil. "Esse ano foi 100% tudo novo. Comecei do zero. Tudo é muito caro no Natal. Não existe mais nada barato", salienta.



Hábito anual

Médico Robson Oliveira, ao lado da sua mãe, comemora o resultado do investimento natalino | Foto: Lucas Silva

Outra família que ama este período é a do médico do trabalho Robson Oliveira, de 38 anos. Ele conta que desde que era criança sua mãe tem o hábito de decorar a árvore natalina. Há quatro anos, eles se mudaram para o apartamento onde moram e desde então existe a tradição de decorar a casa toda. A ornamentação fica por conta de Robson, sua mãe e sua cunhada. Juntos, eles deixam a casa cheia de luzes e com detalhes natalinos em todos os cantos.

Amigos e familiares já esperam para conferir o vídeo que eles fazem mostrando o resultado final do ambiente. Por isso, surgiu também a pré-ceia, que este ano aconteceu nesta quarta-feira (18). É um momento onde eles fazem um jantar para que os amigos vejam de perto a decoração da casa. Ano passado foram duas edições.

Médico preparou tudo para compartilhar com os amigos antes do Natal | Foto: Lucas Silva

A parte bruta eles já tinham. Investiram apenas em alguns itens novos este ano, o que gerou um gasto aproximado de R$ 2,5 mil. "Minha mãe disse que não ia comprar nada, mas a cada saída ela comprava uma coisinha", diz. O que deu trabalho mesmo foi achar os anjos que pudessem compor sua árvore de natal temática.

Lojas de decoração



A grande aposta das lojas do setor neste ano foi agregar serviço ao produto. A D’Casa foi uma das empresas que buscou esse diferencial. A decoradora da loja Beatriz Torres, de 24 anos, conta que somente neste período natalino ela já decorou mais de 30 casas. Além das pessoas já fidelizadas, que sempre investem em decoração, tiveram novos clientes que vieram à procura de itens na loja e acabaram solicitando o serviço.

Lojas apostaram na venda dos produtos e no serviço de ornamentação | Foto: Leonardo Mota

De acordo com a gerente da D’Casa, Adriana Nascimento, tem clientes que mudam anualmente a temática do natal, optando por opções lúdicas como doces e até mesmo de personagens como a Minnie e o Mickey. Entre os pais de criança, é bem comum pedirem algo relacionado ao filme Frozen. Ela observa que os estilos que mais se destacaram neste ano foi a tradicional decoração vermelha e a rústica.



A proprietária da Kumbuca Presentes e Decorações, Anália Moreira, também diz que os tradicionais foram mais vendidos neste ano. “Sempre o tradicional está em foco, mas a gente vendeu bastante o rústico, dourado e branco”, aponta a empresária. Ela explica que o rústico é uma tendência alemã que em sua versão natalina vem acompanhada de detalhes que lembram a neve, daí o nome rústico nevado.



Sempre em busca de inovar, Anália apostou também no rose. Elegante e moderno, o rose gold tem um aspecto acobreado e virou tendência nos últimos anos, aparecendo em detalhes e móveis na decoração.



Faturamento



Anália, que também investe em decoração de casas, conta que a média de gasto dos clientes na loja é de R$ 2 a R$ 3 mil. Ela diz que a Kumbuca faturou bastante. Seus diferenciais na loja foram fitas diferentes e piscas grandes de 50 a 80 metros.

Setor comemora vendas 30% maiores em relação ao mesmo período do ano passado | Foto: Leonardo Mota

A gerente da D’Casa, Adriana Nascimento diz que o Natal é o período de maior faturamento da loja. A programação para a época começa em setembro, com o tradicional Feirão de Natal, para esvaziar estoque e abrir espaço para a nova coleção. O valor médio de compras na loja vai de R$ 2 mil até R$ 15 mil.



O mês de novembro é o ápice das vendas, quando 90% dos clientes vão as compras de decoração de Natal, aponta a decoradora Beatriz. “Chegando meados de dezembro as pessoas focam mais nos presentes para a família. Quem organiza a casa para receber amigos, geralmente, compra decoração no máximo até dia 15 de dezembro”, explica a gerente Adriana.