Supermercados de Manaus fazem maratona de 60 horas para o Natal

Manaus- A maior rede de supermercados de Manaus inicia neste domingo (22), uma verdadeira maratona de 60 horas de funcionamento ininterrupto para atender seus clientes nas últimas compras natalinas. Ao todo, oito lojas do Grupo DB irão abrir suas portas às 7h deste domingo e fechar às 19h da terça-feira (24).

Fazem parte da ação inédita em Manaus as lojas DB Paraíba, Ponta Negra, Nova Cidade, Hiper DB Coroado, Max Teixeira e também DB Torquato, além das unidades DB Dom Pedro e Empório DB (na avenida Ephigênio Salles) que já operam 24 horas por dia. As demais lojas da rede estão funcionando em horário estendido até a noite do dia 23.

“Esta foi uma demanda dos próprios clientes que cada vez mais pedem novas alternativas de atendimento e horários mais flexíveis de acordo com seu cotidiano de trabalho e necessidades. Com o “viradão” estamos nos adaptando a este novo cenário, sem deixar de lado a oferta de um grande mix de produtos e os melhores preços”, explicou a diretora do Grupo DB, Elane Medeiros, ao acrescentar que além do reforço nos estoques dos tradicionais produtos da temporada natalina e de eletrodomésticos, as lojas também dispõem de uma série de itens para presentes para todas as idades, de brinquedos e bicicletas, a roupas e eletroeletrônicos.

A novidade foi bem recebida pelos clientes e consumidores. Para a comerciária Gabriela Mendes, o “viradão” vai evitar problemas de última hora. “Acho excelente, primeiro porque não precisamos mais enfrentar filas e o trânsito terrível da cidade pois os supermercados estarão abertos durante toda a madrugada e em segundo porque para quem faz a ceia em casa para toda a família, como eu, sempre falta algum item que esquecemos de comprar e agora não irá mais faltar”, afirmou.

Para implementar o “viradão”, a diretora Elane Medeiros explica que foram elaboradas uma série de reformulações nas escalas dos colaboradores de todas as unidades, além de ações internas. Para o Ano Novo (dia 31 de dezembro) e para o dia 1º de janeiro, a empresa também anuncia que as lojas irão funcionar em horários especiais.

*Com informações da assessoria