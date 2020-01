Superatacado promove tradicional ‘viradão’ em duas unidades de Manaus

Manaus - O Superatacado Nova Era promove, a partir desta segunda-feira (23) até terça-feira (24), o tradicional ‘viradão’ de Natal. Serão mais de 30 horas sem parar, uma novidade é que neste ano a ação ocorrerá em duas unidades, Torquato Tapajós e Compensa. E da 00h às 6h do dia 24/12/2019 toda a loja estará com 5% de desconto nos produtos, exceto para produtos pesaveis. Além disso, o Nova Era está sorteando um carro modelo Hyundai HB20 Sese 1.0. A campanha, que terá duração de apenas cinco dias, iniciou na sexta-feira (20) e segue até a véspera de Natal (24 de dezembro), aumentando as chances de quem quer começar o ano de carro novo.

No ‘viradão’ o Nova Era da Torquato Tapajós abrirá as portas na segunda-feira (23), às 8h e fechará apenas na terça-feira (24), véspera de Natal, às 18h. Já a unidade da Compensa funcionará das 7h30 do dia 23 até às 18h da véspera de Natal.

Os clientes terão suas chances de ganhar o HB20 triplicadas das 00h às 6h do dia 24/12/2019. Isso porque a cada R$ 100,00 em compras, receberão três cupons para concorrer à promoção neste periodo. Em horário normal, para participar da promoção e levar o carro para casa, basta acumular R$ 100,00 em compras em uma das quatro unidades do Nova Era – Torquato Tapajós, Compensa, Grande Circular e Shopping Manaus ViaNorte –, e trocar as notas fiscais por um cupom. O sorteio será realizado no dia 26 de dezembro, durante o programa Alerta Amazonas, da TV A Crítica, apresentado por Sikera Junior.

Segundo a coordenadora de Marketing do Nova Era, Viviane Cavalcante, o ‘viradão’ é uma ação tradicional que tem o objetivo de fazer com que o cliente tenha muito mais tempo e comodidade para realizar suas compras. “O Superatacado Nova Era é pioneiro na realização do ‘viradão’ de Natal. O primeiro foi em 2012. A equipe está toda preparada para receber os clientes e prestar o melhor atendimento”, disse.

Completando a programação do ‘viradão’, haverá, ainda, shows das bandas NTDS e do cantor Márcio Cigano, na unidade da Compensa, e Mistura Tropical e Official 80, na Torquato Tapajós. Além de shows de humor com Márcio Braga e Sikera Junior, brincadeiras e brindes para os participantes.

Horário – As demais unidades do Nova Era também terão horário especial de funcionamento. Na loja do shopping Manaus ViaNorte, o funcionamento na segunda-feira (23) será das 9h às 23h. Na véspera de Natal, terça-feira (24), a unidade abrirá das 9h às 18h. O Nova Era da Grande Circular abrirá na segunda-feira (23), das 7h30 às 23h, e terça-feira (24), das 7h30 às 18h.

Na quarta-feira (25), todas as unidades não estarão funcionando.

