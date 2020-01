Pesquisa semanal do combustível do Procon destaca gasolina a R$ 3,85

Manaus- O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM) realizou nesta sexta-feira (20) a pesquisa semanal de preços de combustíveis, abrangendo a Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Etanol Hidratado, Óleo Diesel Comum (não aditivado) e Óleo Diesel S10 (aditivado). A ação tem o objetivo de dar ênfase na proteção dos interesses dos consumidores quanto a preço e ofertas dos produtos e serviços, além de incentivar a promoção da livre concorrência e de coibir as práticas de infrações à ordem econômica praticados no mercado, como, por exemplo, o cartel de preços.

Realizada semanalmente, a pesquisa acompanha os preços praticados em Manaus. O levantamento de preços desta sexta-feira foi realizado em 57 postos espalhados pela cidade.

O menor preço de gasolina comum (R$ 3,85) foi verificado no posto Mucuripe (avenida Rodrigo Otávio). A aditivada teve menor valor de R$ 3,87, nos postos Santa Rosa (avenida Carvalho Leal) e União (av. Silves). Neste último, também foi registrado o valor mais baixo do Etanol (R$ 3,19).

O preço mais em conta do Diesel Comum (R$ 3,62) foi verificado no Posto Mucuripe da Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, enquanto o do Diesel S10 (R$ 3,75) foi identificado nos postos Recopel (avenida Autaz Mirim, 1.716), São Judas Tadeu (avenida Preciosa), Margarita 4 (avenida Margarita) e posto União da avenida Silves.

