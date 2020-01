As dezenas sorteadas são 08, 28, 36, 45, 57, e 59. | Foto: Arquivo Em Tempo

Brasil - Ninguém acertou os seis números do concurso da Mega-Sena deste sábado (21).

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 300 milhões na Mega da Virada, no dia 31. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.