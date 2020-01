Contribuintes têm apenas mais dois dias para aderir ao Refis

Manaus - Os contribuintes que ainda não aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal Municipal (Refis), lançado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, terão apenas mais dois dias úteis para negociar, de forma presencial, seus débitos tributários municipais com condições especiais.

A central Manaus Atende, assim como os postos dos Prontos Atendimentos ao Cidadão (PACs), voltam a funcionar nesta quinta-feira (26) e as negociações podem ser feitas somente até amanhã (27).

“Enquanto isso, os contribuintes com débitos que nunca foram parcelados anteriormente podem realizar suas negociações via portal da Prefeitura de Manaus (www.manaus.am.gov.br), em até 12 parcelas ou em cota única. Em casos de reparcelamento, o atendimento só é possível de forma presencial, na próxima quinta e sexta-feira”, explicou o subsecretário de Receita da Semef, Armando Simões.

O subsecretário lembrou que as vantagens do Refis Municipal alcançam os contribuintes que possuem dívidas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), alvará, Imposto Sobre Serviço (ISS), multas por infração tributária, além dos débitos de taxas referentes a engenhos publicitários, alvarás de construção, multas e licenciamentos urbanos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb).

Conforme o último balanço da Semef, até a última segunda-feira (23), as negociações do Refis já haviam alcançado R$ 128,6 milhões. Do montante, mais de R$ 32 milhões já entraram como receita nos cofres municipais, provindo dos valores negociados em cota única e liquidações das primeiras e segundas parcelas dos acordos firmados.

Beneficiados

A contadora Ana Paula Oliveira, 40, foi ao atendimento da Semef para negociar pendências de Alvará de um dos seus clientes. De acordo com ela, haviam débitos acumulados desde 2008. Mesmo com as condições atrativas para o pagamento à vista, seu cliente optou pelo parcelamento. “Com as condições do Refis foi possível obter um desconto de R$ 11 mil reais sobre a dívida. Mesmo parcelado, o valor ficou bem abaixo do valor corrigido”, avaliou a profissional.

Outra contribuinte que já assegurou as condições do Refis foi a aposentada Auristela Sampaio. Ela conseguiu regularizar seu IPTU e negociou suas pendências em seis parcelas, com juros e multas reduzidas. “As condições ajudaram a resolver minha situação com a prefeitura e assim pude parcelar meu débito com desconto”, declarou, satisfeita, a contribuinte.