Casa própria: Lançamento aquece mercado habitacional em Iranduba

Manaus - Após o período de crise econômica que desestabilizou o mercado imobiliário de Iranduba, distante 27 km de Manaus, o setor da região dá sinais de recuperação para 2020. A expectativa da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-AM) é um aumento no faturamento de 30%, o que deve girar em torno de R$1,2 bilhão em 2020.

Exemplo da positividade do setor é o lançamento do Residencial Tamandaré, empreendimento encabeçado pela franquia imobiliária RE/MAX Doze em parceria com a Construtora Beta. O novo conjunto residencial aproveita o potencial de expansão de Iranduba e os terrenos mais baratos para atrair compradores.



Segundo o diretor comercial da RE/MAX, Benedito Baruch, Iranduba é o município da região metropolitana de Manaus que mais possui estrutura para crescimento urbano ordenado, por isso a escolha de investir na área. “Temos ali a oportunidade de formar bairros planejados, construindo imóveis regulares junto aos órgãos de controle”, disse o representante.

Modelo dos imóveis do Residencial Tamandaré | Foto: Divulgação

Os imóveis do Residencial Tamandaré são avaliados em R$170 mil, com possibilidade de financiamento de até 90% pela Caixa. A modalidade é aquisição mais construção, ou seja, o comprador fecha o contrato e a casa começa a ser construída, com prazo de entrega até seis meses. O residencial fica na estrada Carlos Braga, a meia hora do Centro de Manaus.



“Apesar do empreendimento não ser caracterizado como Minha Casa Minha Vida, o preço é equiparado a esse modelo, o que deve atrair os consumidores que buscam qualidade e valor justo em uma região em expansão”, aposta Beruch.

Retomada

A crescente procura por imóveis do outro lado da Ponte Phelippe Daou não é novidade. Mesmo antes da inauguração da ponte, a especulação imobiliária no município era grande, de acordo com o diretor da Ademi, Henrique Medina. “Houve uma série de lançamentos imobiliários naquela região, sobretudo de loteamentos, de segunda morada, condomínios de chácaras e Minha Casa Minha Vida”, enumera o diretor.

“É mais fácil chegar ao Centro de Manaus vindo de Iranduba que de outros bairros da capital. Além disso, o preço do imóvel lá em mais barato que Manaus. Há empreendimentos Minha Casa Minha Vida a R$ 120 mil, R$ 140 mil reais em Iranduba impossíveis de serem construídos a esse preço em Manaus”, explica o Medina.

Com a crise econômica, a quantidade de unidades imobiliárias diminuiu consideravelmente. Somente no segundo semestre de 2019, entidades como a Ademi começaram a notar um incremento de lançamentos em Iranduba. “Depois disso, passamos a incluir Iranduba na pesquisa de mercado imobiliário porque entendemos que o município tem um potencial muito grande e que vai com certeza ter destaque em 2020”, aposta Medina.

Entre as condições favoráveis para as vendas de imóveis estão no próprio crédito imobiliário. “Os bancos estão trabalhando com taxas de 6% a 6,5%. São juros nunca vistos antes no mercado e isso com certeza serve como propulsor”, diz.

Para o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), Frank do Carmo Souza, empreendimentos como o Residencial Tamandaré ajudam a valorizar a moradia em Iranduba e contribuem para a geração de empregos. “Nossa expectativa é que 2020 traga muitos investimentos para o setor imobiliário. A construção é o que mais emprega e dá retorno. Iranduba é uma cidade ainda desprovida de boa moradia e lançamentos como esse ajudam a trazer qualidade, planejamento e organização que a região precisa”, avalia o presidente.