Não gostou do presente e quer trocar? Conheça seus direitos

Manaus (AM) - Não gostou do presente que ganhou no Natal ou veio com defeito e quer trocar? A partir de hoje, dia 26 de dezembro, começa a corrida às lojas para fazer trocas. Você conhece os seus direitos para fazer as trocas de presentes ou produtos com defeitos? Muitas regras variam de empresa para empresa. Há aquelas que aceitam substituir o item mesmo sem nota fiscal ou sem defeito.

Nota fiscal

O advogado e diretor do Brasilcon (Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor), Marco Antônio Júnior diz que o importante é o consumidor combinar no momento da compra se a troca pode ser feita sem nota fiscal e passar essa informação ao presenteado. No entanto, se houver perda do documento, é possível pedir a reimpressão da nota fiscal.

Definição de horário para troca

A empresa tem direito de definir horários e datas para realizar a troca de presentes, mas é importante que ela sempre repasse essa informação ao consumidor no momento da compra.

Prazos para troca

A informação propagada pelas empresas que "só tem sete dias para trocar" é válido apenas para presentes sem defeito, quando a loja se propõe a fazer substituição se o cliente não gostou.

No caso de falhas de fabricação ou erros de quantidade, o consumidor tem três prazos: 30 dias para produtos não duráveis, 90 dias para bens como eletrônicos, roupas e eletrodomésticos, e 90 dias para itens com vícios ocultos. Para compras online, há o direito de arrependimento em até sete dias depois de receber o produto.